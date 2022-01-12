陳冠希親上陣詮釋聯名潮裝 網笑回「鳳梨鼠薯好帥！」

LEVI'S睽違10年再度跟潮牌CLOT合作，攜手顛覆傳統虎年印象，推出聯名虎紋丹寧系列。除了有既定的形象大片之外，身為CLOT經營者的男星陳冠希也在instagram分享了這系列穿搭照，沒想到網友竟回應「鳳梨鼠薯好帥！」讓人不禁發出會心一笑。

淡出演藝圈的陳冠希，雖然沒有新唱片或電影推出，但仍活躍於螢光幕前，原因就是他經營潮牌有聲有色之外，旗下品牌CLOT更是領域中舉足輕重的存在。近期，41歲陳冠希再度登上時尚雜誌成為封面主角，仍然話題不斷；原因在於他的外型不若當年俊美，讓網友覺得是否過於崩壞？其次是照片裡的陳冠希某個角度還撞臉了網紅「鳳梨鼠薯」（吳泓逸），連鳳梨鼠薯也以此為玩笑，在instagram上傳了類似照片來致敬。

陳冠希詮釋CLOT與LEVI'S睽違10年的聯名系列。圖／摘自instagram

而陳冠希的潮牌CLOT睽違10年後再度與LEVI'S跨界，不像過去的聯名都是親自上陣拍攝形象大片，反而是另外穿著全套虎紋丹寧系列現身雪地，以半遮臉的造型，上傳到個人intagram。有了前面的吳泓逸致敬照，因此網友見圖後也笑回「鳳梨鼠薯好帥！」使人莞爾。LEVI'S聯名CLOT丹寧系列包含兩款經典的男女裝Type II Trucker夾克外套，其中短版女款則以CLOT常用的中國結作為特色點綴，另外還有剪裁舒適的551Z復古直筒丹寧褲，以及背後開衩設計的高腰丹寧裙。系列全部單品都有飾以品牌聯名標誌的金屬鈕扣，以及CLOT絲布搭配Silk Royale圖案印花的雙層後腰、後頸標籤，在細節上達到畫龍點睛的效果。

LEVI'S睽違10年再度跟潮牌CLOT合作，攜手顛覆傳統虎年印象，推出聯名虎紋丹寧系列。圖／LEVI'S提供