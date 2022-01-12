高雄SKM Park 1/26見客 台南三井OUTLET品牌陣容公開！

今年才開始沒多久，就有三家百貨商場即將陸續開幕見客，包括遠百竹北將在1月14日起試營運、1月20日正式開幕；新光三越跨足outlet市場、首家SKM Park將在1月26日起試營運；台南三井OUTLET今也宣布2月中旬起展開試營運，2月25日開幕。

SKM Park位於高雄、原草衙道購物中心現址，全區將規劃超過220間店鋪，包括多家獨家品牌，主打全年提供折扣3至6.5折國際品牌、擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有戶外座位區的的餐廳和咖啡廳。而戶外區域改造後以大地色系的美式建築風格呈現，還有穿梭於露天購物街道的樂園電車，以及充滿綠意的園藝造景。三樓露天區域設有寬闊的露台用餐區，可體驗白天與晚上不同的用餐氛圍。

同時還規劃各式娛樂設施和生活主題場館，包括擁有10個影廳的影城、全台唯一的戶外卡丁車賽道和遊樂園、大型健身中心、以及保齡球場、棒壘球打擊場、室內兒童遊樂場、美髮沙龍、寵物用品、DIY體驗課程等。滿足採購全年折扣商品、享受美食與休閒玩樂等需求。

台南三井OUTLET繼日前公開約47個餐飲陣容後，今公布物販品牌：

國際品牌：有COACH、POLO RALPH LAUREN、ALL SAINTS等，休閒品牌有台灣南部首度展店Abercrombie & Fitch、abercrombie kids、HOLLISTER、GILLY HICKS、REPLAY，台南OUTLET首店有GAP、Tommy Hilfiger、agnes b.等品牌。

日系品牌：首次前進南台灣展店的BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESERCH，以及南台灣OUTLET首店的「.st ドットエスティ」等日本品牌。

運動/戶外：包含NIKE、adidas、PUMA、New Balance、Under Armour、The North Face、Timberland等運動、戶外品牌。來自西班牙為的運動健身事業集團「BH健身器材」也是台灣OUTLET初次展店。

親子娛樂：首次進駐台南OUTLET的湯姆熊歡樂世界、LEGO、TAKARA TOMY等。湯姆熊歡樂世界Tom's world打造適合全家親子同樂的室內遊樂園。

生活家用：包括首次進駐台南OUTLET的PANASONIC Living+生活品味館、阿原肥皂、BOSE、OSIM、集雅社電競音響館、Electrolux、Zwilling、TEFAL等品牌。

餐飲：主題餐廳有台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」，台南當地港式茶點「聚豐樓」；首次進軍台灣道地日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、合点壽司、獲得新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」等。