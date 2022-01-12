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綁住安雅泰勒喬伊、蓋兒加朵！Tiffany Knot紐約風珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany Knot全新系列。圖／摘自IG
好萊塢女星安雅泰勒喬伊配戴Tiffany Knot全新系列。圖／摘自IG

來自紐約Tiffany，多款經典的設計源自這座充滿個人力量而融合多元文化的城市。Tiffany Knot全新系列向品牌的創始地紐約致敬，靈感源自紐約街頭常見的繩結符號，轉變為現代而精緻的珠寶，並注入紐約都市的活力和獨特魅力。

Tiffany Knot繩結圖案以圓滑的輪廓配上鋒銳端部形成鮮明對比，以18K金、18K玫瑰金與舖鑲鑽石打造，系列包括了手環、戒指、項鍊、頸鍊和耳環。打造。具有雙重纏繞效果的手環，紐結圖案巧妙隱藏創新扣環，每只手環彷如連續的流線型設計，優雅而富現代感，風格鮮明正如靈感不絕的城市。

為歡慶全系列Knot系列面世，Tiffany攜手擁有精靈氣質的品牌代言人安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與當紅男模艾頓梅森（Alton Mason）拍攝形象廣告；而Tiffany Knot的高搭配性與獨特的氣質，更立馬圈粉最美神力女超人蓋兒加朵（Gal Gadot）、小賈斯丁愛妻名模海莉（Hailey Bieber）、與新版花邊教主女星喬丹亞歷山大（Jordan Alexander）等時尚潮人。

好萊塢女星安雅泰勒喬伊拍攝Tiffany Knot全新系列形象廣告，包括蓋兒加朵等時尚潮人也都立刻被圈粉。圖／Tiffany提供、摘自IG
好萊塢女星安雅泰勒喬伊拍攝Tiffany Knot全新系列形象廣告，包括蓋兒加朵等時尚潮人也都立刻被圈粉。圖／Tiffany提供、摘自IG
新版花邊教主女星喬丹亞歷山大配戴Tiffany Knot全新系列。圖／摘自IG
新版花邊教主女星喬丹亞歷山大配戴Tiffany Knot全新系列。圖／摘自IG
Tiffany Knot 18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金寬版鑲鑽戒指，19萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金長版鑲鑽耳環，18萬5,000元。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊與超模艾頓梅森拍攝Tiffany Knot全新系列形象廣告。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊與超模艾頓梅森拍攝Tiffany Knot全新系列形象廣告。圖／Tiffany提供
知名模特兒海莉配戴Tiffany Knot全新系列。圖／摘自IG
知名模特兒海莉配戴Tiffany Knot全新系列。圖／摘自IG
Tiffany Knot 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，12萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，12萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金鑲鑽頸鍊，105萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金鑲鑽頸鍊，105萬5,000元。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊拍攝Tiffany Knot全新系列形象廣告。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊拍攝Tiffany Knot全新系列形象廣告。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金寬版戒指，69,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金寬版戒指，69,000元。圖／Tiffany提供

Tiffany 紐約 品牌

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