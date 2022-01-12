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綁住安雅泰勒喬伊、蓋兒加朵！Tiffany Knot紐約風珠寶
來自紐約的Tiffany，多款經典的設計源自這座充滿個人力量而融合多元文化的城市。Tiffany Knot全新系列向品牌的創始地紐約致敬，靈感源自紐約街頭常見的繩結符號，轉變為現代而精緻的珠寶，並注入紐約都市的活力和獨特魅力。
Tiffany Knot繩結圖案以圓滑的輪廓配上鋒銳端部形成鮮明對比，以18K金、18K玫瑰金與舖鑲鑽石打造，系列包括了手環、戒指、項鍊、頸鍊和耳環。打造。具有雙重纏繞效果的手環，紐結圖案巧妙隱藏創新扣環，每只手環彷如連續的流線型設計，優雅而富現代感，風格鮮明正如靈感不絕的城市。
為歡慶全系列Knot系列面世，Tiffany攜手擁有精靈氣質的品牌代言人安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與當紅男模艾頓梅森（Alton Mason）拍攝形象廣告；而Tiffany Knot的高搭配性與獨特的氣質，更立馬圈粉最美神力女超人蓋兒加朵（Gal Gadot）、小賈斯丁愛妻名模海莉（Hailey Bieber）、與新版花邊教主女星喬丹亞歷山大（Jordan Alexander）等時尚潮人。
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