綁住安雅泰勒喬伊、蓋兒加朵！Tiffany Knot紐約風珠寶

來自紐約的Tiffany，多款經典的設計源自這座充滿個人力量而融合多元文化的城市。Tiffany Knot全新系列向品牌的創始地紐約致敬，靈感源自紐約街頭常見的繩結符號，轉變為現代而精緻的珠寶，並注入紐約都市的活力和獨特魅力。

Tiffany Knot繩結圖案以圓滑的輪廓配上鋒銳端部形成鮮明對比，以18K金、18K玫瑰金與舖鑲鑽石打造，系列包括了手環、戒指、項鍊、頸鍊和耳環。打造。具有雙重纏繞效果的手環，紐結圖案巧妙隱藏創新扣環，每只手環彷如連續的流線型設計，優雅而富現代感，風格鮮明正如靈感不絕的城市。