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全家便利商店第2波福袋開賣！還有北港武德宮獨家聯名福袋

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店第2波福袋即日起登場，集結跳跳虎、美樂蒂、布丁狗等3大人氣卡通為主題，推出手提箱、保冷袋、置物箱等可愛又實用的肖像福袋，另有獨家與北港武德宮推出虎年限定福袋。圖／全家便利商店提供
全家便利商店第2波福袋即日起登場，集結跳跳虎、美樂蒂、布丁狗等3大人氣卡通為主題，推出手提箱、保冷袋、置物箱等可愛又實用的肖像福袋，另有獨家與北港武德宮推出虎年限定福袋。圖／全家便利商店提供

過年就是要買福袋討個好兆頭，全家便利商店去年12月29日首波推出虎年限量春節福袋，開賣兩周即熱銷超過75萬份，完銷率超過8成；第2波福袋即日起登場，集結跳跳虎、美樂蒂、布丁狗等3大人氣卡通為主題，推出手提箱、保冷袋、置物箱等可愛又實用的肖像福袋，另有獨家與北港武德宮推出虎年限定福袋；此外，瞄準不同族群推出授權卡通、野獸國、PQI等3大品牌的主題福袋，皆為限量販售。

全家便利商店今年與跳跳虎、三麗鷗、武德宮合作推出肖像版福袋，因應虎年到來，將可愛的跳跳虎變身成兼具收納、保冷的福袋樣式，共2款，每款各限量2萬組、售價399元，還有超商首見的硬殼手提箱款式，戶外野餐、外出小旅行都吸睛，限量1萬組，售價699元。

三麗鷗家族的美樂蒂、布丁狗今年也一起來拜年，並設計成置物箱樣式，除了置物之外，平常時候還可以摺疊收納，可愛又好用，每款各限量2萬組、售價399元；每款福袋內皆附有糖果、零食、飲料等多樣商品，同時加入限定版筆記本、便利貼、紅包袋等隨袋附贈商品。

全家便利商店與北港武德宮獨家聯名的虎年限定福袋，隨袋附贈以虎爺為造型的零錢包、小春聯及紅包袋，限量1萬組，售價399元。

此外，全家便利商店與授權卡通、PQI、野獸國等3大品牌推攜手出限量主題福袋，其中可愛授權小物福袋請出迪士尼、蠟筆小新、角落生物等人氣明星肖像製成的生活小物，提供7款組合，每包商品總價值近千元，售價499元、限量1.5萬包，隨袋附贈的抽獎券還有機會抽中15吋史迪奇立體公仔；PQI今年首度加入福袋行列，推出5種組合，包含行動電源、無線充電架、車用充電器等商品，每包價值皆近千元，每包售價499元、限量8,500包，還有機會抽中電動機車、iPhone 13等獎項；野獸國野獸福袋除了授權卡通周邊商品之外，還有漫威英雄可愛娃娃、筆記本、吊飾等商品，每包售價588元，限量1.2萬包，大獎則有價值約18萬元的109公分史迪奇公仔、價值約39萬元的215公分鋼鐵人馬克85模型等。

看準春節送禮需求，全家便利商店推出近200項禮盒，即日起至2月8日購買指定禮盒可享任選2件95折、3件9折優惠。推薦白爛貓主題的「白爛貓爆米花造型桶」，售價499元；「蠟筆小新9格歡樂箱」共有9格驚喜抽獎機會，增添樂趣，售價249元。

全家便利商店今年新增App隨買預約取購買禮盒，讓忙碌無法回家過節的消費者可利用App轉贈給親友，收禮者則可自行選擇取貨門市並預約指定日期取貨，最快兩天就可到貨。

全家便利商店App「地圖趣」自去年底推出「春節地圖」新功能，方便消費者查詢全台門市內的福袋、禮盒庫存量並到店購買，即日起今功能再升級，新增開運鮮食及紅包袋、撲克牌、骰子等過年日用品庫存查詢功能。

因應虎年到來，全家便利商店將可愛的跳跳虎變身成兼具收納、保冷的福袋樣式，共2款，每款各限量2萬組、售價399元。圖／全家便利商店提供
因應虎年到來，全家便利商店將可愛的跳跳虎變身成兼具收納、保冷的福袋樣式，共2款，每款各限量2萬組、售價399元。圖／全家便利商店提供
因應虎年到來，全家便利商店將可愛的跳跳虎變身成兼具收納、保冷的福袋樣式，共2款，每款各限量2萬組、售價399元。圖／全家便利商店提供
因應虎年到來，全家便利商店將可愛的跳跳虎變身成兼具收納、保冷的福袋樣式，共2款，每款各限量2萬組、售價399元。圖／全家便利商店提供
看準春節送禮需求，全家便利商店推出近200項禮盒搶市。圖／全家便利商店提供
看準春節送禮需求，全家便利商店推出近200項禮盒搶市。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出授權卡通、野獸國、PQI等3大品牌的主題福袋，皆為限量販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出授權卡通、野獸國、PQI等3大品牌的主題福袋，皆為限量販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與武德宮獨家聯名的福袋，隨袋附贈以虎爺為造型的零錢包、小春聯及紅包袋，限量1萬組，售價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與武德宮獨家聯名的福袋，隨袋附贈以虎爺為造型的零錢包、小春聯及紅包袋，限量1萬組，售價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出超商首見的跳跳虎硬殼手提箱福袋，戶外野餐、外出小旅行都能吸睛，限量1萬組，售價699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出超商首見的跳跳虎硬殼手提箱福袋，戶外野餐、外出小旅行都能吸睛，限量1萬組，售價699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出超商首見的跳跳虎硬殼手提箱福袋，戶外野餐、外出小旅行都能吸睛，限量1萬組，售價699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出超商首見的跳跳虎硬殼手提箱福袋，戶外野餐、外出小旅行都能吸睛，限量1萬組，售價699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與武德宮獨家聯名的福袋，隨袋附贈以虎爺為造型的零錢包、小春聯及紅包袋，限量1萬組，售價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與武德宮獨家聯名的福袋，隨袋附贈以虎爺為造型的零錢包、小春聯及紅包袋，限量1萬組，售價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出三麗鷗家族的美樂蒂、布丁狗福袋，設計成置物箱樣式，每款各限量2萬組、售價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出三麗鷗家族的美樂蒂、布丁狗福袋，設計成置物箱樣式，每款各限量2萬組、售價399元。圖／全家便利商店提供
因應虎年到來，全家便利商店將可愛的跳跳虎變身成兼具收納、保冷的福袋樣式，共2款，每款各限量2萬組、售價399元。圖／全家便利商店提供
因應虎年到來，全家便利商店將可愛的跳跳虎變身成兼具收納、保冷的福袋樣式，共2款，每款各限量2萬組、售價399元。圖／全家便利商店提供

福袋 便利商店 卡通

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