讓恐龍穿虎紋外套 COACH新年系列超可愛！

談到時尚品牌的農曆新年系列，卡通化的設計通常也是非常討喜的一種風格。COACH每年推出的農曆新年限定系列，就是偏愛俏皮的卡通路線，今年更是結合品牌經典Rexy恐龍，帶來搞怪有趣的豐富單品，陪大家歡慶新年到來。

COACH為農曆新年推出Tiger Rexy系列，讓經典的Rexy恐龍披上老虎圖紋外衣，呼應虎年的主題。變裝後的Rexy有種搗蛋的鬼靈精感，看起來更加可愛，他出現在服裝、包款、絲巾上，無論是結合喜氣的紅色或個性風黑色打造率性百搭的T恤、帽T，還是融入標誌性的Signature塗層帆布印花躍上女士Field Tote手袋、Field水桶手袋、手腕包等，都非常搶眼。