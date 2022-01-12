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讓恐龍穿虎紋外套 COACH新年系列超可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
COACH為農曆新年推出Tiger Rexy系列，讓經典的Rexy恐龍披上老虎圖紋外衣，呼應虎年的主題。圖／COACH提供
COACH為農曆新年推出Tiger Rexy系列，讓經典的Rexy恐龍披上老虎圖紋外衣，呼應虎年的主題。圖／COACH提供

談到時尚品牌的農曆新年系列，卡通化的設計通常也是非常討喜的一種風格。COACH每年推出的農曆新年限定系列，就是偏愛俏皮的卡通路線，今年更是結合品牌經典Rexy恐龍，帶來搞怪有趣的豐富單品，陪大家歡慶新年到來。

COACH為農曆新年推出Tiger Rexy系列，讓經典的Rexy恐龍披上老虎圖紋外衣，呼應虎年的主題。變裝後的Rexy有種搗蛋的鬼靈精感，看起來更加可愛，他出現在服裝、包款、絲巾上，無論是結合喜氣的紅色或個性風黑色打造率性百搭的T恤、帽T，還是融入標誌性的Signature塗層帆布印花躍上女士Field Tote手袋、Field水桶手袋、手腕包等，都非常搶眼。

此外，在這次系列中，幾款包款都特別配上以橙黃色與黑色相間的虎紋肩背帶，強調虎肖的狂野與霸氣。

Tiger Rexy系列錢包，5,900元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列錢包，5,900元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列帽T，9,500元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列帽T，9,500元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列Field Bucket包，23,800元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列Field Bucket包，23,800元。圖／COACH提供
COACH結合品牌經典Rexy恐龍推出Tiger Rexy農曆新年限定系列。圖／COACH提供
COACH結合品牌經典Rexy恐龍推出Tiger Rexy農曆新年限定系列。圖／COACH提供
COACH結合品牌經典Rexy恐龍推出Tiger Rexy農曆新年限定系列。圖／COACH提供
COACH結合品牌經典Rexy恐龍推出Tiger Rexy農曆新年限定系列。圖／COACH提供
COACH推出Tiger Rexy農曆新年限定系列。圖／COACH提供
COACH推出Tiger Rexy農曆新年限定系列。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列Field Tote 40手袋，27,800元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列Field Tote 40手袋，27,800元。圖／COACH提供
配上以橙黃色與黑色相間的虎紋肩背帶，強調虎肖的狂野與霸氣。圖／COACH提供
配上以橙黃色與黑色相間的虎紋肩背帶，強調虎肖的狂野與霸氣。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列帽T，11,800元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列帽T，11,800元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列帽T，11,800元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列帽T，11,800元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列方巾，4,900元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列方巾，4,900元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列T恤，5,900元。圖／COACH提供
Tiger Rexy系列T恤，5,900元。圖／COACH提供

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