聽新聞
test
0:00 / 0:00
讓恐龍穿虎紋外套 COACH新年系列超可愛！
談到時尚品牌的農曆新年系列，卡通化的設計通常也是非常討喜的一種風格。COACH每年推出的農曆新年限定系列，就是偏愛俏皮的卡通路線，今年更是結合品牌經典Rexy恐龍，帶來搞怪有趣的豐富單品，陪大家歡慶新年到來。
COACH為農曆新年推出Tiger Rexy系列，讓經典的Rexy恐龍披上老虎圖紋外衣，呼應虎年的主題。變裝後的Rexy有種搗蛋的鬼靈精感，看起來更加可愛，他出現在服裝、包款、絲巾上，無論是結合喜氣的紅色或個性風黑色打造率性百搭的T恤、帽T，還是融入標誌性的Signature塗層帆布印花躍上女士Field Tote手袋、Field水桶手袋、手腕包等，都非常搶眼。
此外，在這次系列中，幾款包款都特別配上以橙黃色與黑色相間的虎紋肩背帶，強調虎肖的狂野與霸氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言