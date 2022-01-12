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蕭邦喜氣迎新年 正紅色玫瑰金滑動鑽石招財好運
傳統農曆新年除了與家人團圓，穿新衣配戴新飾品也是重要的習俗。紅色不僅僅是吉祥色，也可以招財帶來好運，和金色一樣是新春最具喜氣的代表色彩。蕭邦（Choaprd）一系列鮮豔熱情的正紅色珠寶與腕表系列，除了在春節期間亮麗應景、招來好運，經典愛心圖案在日常配戴時的搭配性也高，讓年假出遊走春時格外感到神清氣爽，也表達對未來的祈願，讓好運經常隨身！
結合滑動鑽石和愛心圖騰的Happy Hearts系列珠寶是蕭邦的經典，象徵著蕭邦的慷慨和無限創意。如今，全系列Happy Hearts的作品皆以公平交易、符合倫理道德標準的18K金材質製成；紅色珊瑚款更配襯色澤搭配性高的玫瑰金，彰顯溫暖人心的紅色光暈，藍寶石水晶玻璃內點綴一顆璀璨的滑動鑽石，不論是項鍊、戒指、手環、或耳環，盡顯愉悅優雅的氣息。
Happy Sport腕表與Happy Diamonds將滑動鑽石的愉悅延伸到腕表上。滑動鑽石飛旋躍動時璀璨的光芒，充滿歡樂氣息；Happy Diamonds腕表更承襲品牌珠寶工藝的爪鑲技術，以最少金屬的爪鑲手法讓鑽石圍繞在表圈周圍，與白色珍珠母貝表盤上旋轉舞動的滑動鑽石相映成趣，光影流動效果格外搶眼。而Happy Sport則是把整個表盤當鑽滑動鑽石自由旋轉飛舞的舞台，紅色珍珠母貝面盤與玫瑰金質表殼更顯喜氣，集優雅與快樂於一身。
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