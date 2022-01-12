快訊

桃園公布23處確診者足跡 夜市、百貨和KTV都上榜

高階警察人事發布！廖宗山升警政委員 8縣市局長換人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭邦喜氣迎新年 正紅色玫瑰金滑動鑽石招財好運

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦以吉祥的正紅色與玫瑰金迎接農曆新年。圖／蕭邦提供
蕭邦以吉祥的正紅色與玫瑰金迎接農曆新年。圖／蕭邦提供

傳統農曆新年除了與家人團圓，穿新衣配戴新飾品也是重要的習俗。紅色不僅僅是吉祥色，也可以招財帶來好運，和金色一樣是新春最具喜氣的代表色彩。蕭邦（Choaprd）一系列鮮豔熱情的正紅色珠寶腕表系列，除了在春節期間亮麗應景、招來好運，經典愛心圖案在日常配戴時的搭配性也高，讓年假出遊走春時格外感到神清氣爽，也表達對未來的祈願，讓好運經常隨身！

結合滑動鑽石和愛心圖騰的Happy Hearts系列珠寶是蕭邦的經典，象徵著蕭邦的慷慨和無限創意。如今，全系列Happy Hearts的作品皆以公平交易、符合倫理道德標準的18K金材質製成；紅色珊瑚款更配襯色澤搭配性高的玫瑰金，彰顯溫暖人心的紅色光暈，藍寶石水晶玻璃內點綴一顆璀璨的滑動鑽石，不論是項鍊、戒指、手環、或耳環，盡顯愉悅優雅的氣息。

Happy Sport腕表與Happy Diamonds將滑動鑽石的愉悅延伸到腕表上。滑動鑽石飛旋躍動時璀璨的光芒，充滿歡樂氣息；Happy Diamonds腕表更承襲品牌珠寶工藝的爪鑲技術，以最少金屬的爪鑲手法讓鑽石圍繞在表圈周圍，與白色珍珠母貝表盤上旋轉舞動的滑動鑽石相映成趣，光影流動效果格外搶眼。而Happy Sport則是把整個表盤當鑽滑動鑽石自由旋轉飛舞的舞台，紅色珍珠母貝面盤與玫瑰金質表殼更顯喜氣，集優雅與快樂於一身。

Happy Sport系列自動腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、紅色珍珠母貝面盤、8顆滑動鑽石，紅色鱷魚皮表帶，56萬元。圖／蕭邦提供
Happy Sport系列自動腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、紅色珍珠母貝面盤、8顆滑動鑽石，紅色鱷魚皮表帶，56萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手環，18K玫瑰金飾以環鑲鑽石的紅色大型心形，以及一顆飾以滑動鑽石的小型心形，13萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手環，18K玫瑰金飾以環鑲鑽石的紅色大型心形，以及一顆飾以滑動鑽石的小型心形，13萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌珊瑚石與2顆心型滑動鑽石，10萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌珊瑚石與2顆心型滑動鑽石，10萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，18K玫瑰金鑲嵌珊瑚石、鑽石、與1顆滑動鑽石，13萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，18K玫瑰金鑲嵌珊瑚石、鑽石、與1顆滑動鑽石，13萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、白色珍珠母貝面盤、5顆滑動鑽石，搭配紅色鱷魚皮表帶，106萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、白色珍珠母貝面盤、5顆滑動鑽石，搭配紅色鱷魚皮表帶，106萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列戒指，18K玫瑰金鑲嵌珊瑚石與1顆滑動鑽石，59,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列戒指，18K玫瑰金鑲嵌珊瑚石與1顆滑動鑽石，59,000元。圖／蕭邦提供

鑽石 腕表 珠寶

延伸閱讀

女士專屬飛行陀飛輪 蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies

老公一句話讓她力減75公斤 網驚：像換個老婆

艾蜜莉在巴黎第二季 「愛在巴黎」主題藏在珠寶細節裡

蕭邦L.U.C XP蒔繪漆藝腕表 迎壬寅虎年

相關新聞

這廣告太威了吧？BV在長城放上巨型螢幕 祝賀新年到來

在社群平台上低調到刪除官方IG、臉書等帳號的BOTTEGA VENETA（簡稱BV），近來陸續在全球各地知名景點推出廣告...

綁住安雅泰勒喬伊、蓋兒加朵！Tiffany Knot紐約風珠寶

來自紐約的Tiffany，多款經典的設計源自這座充滿個人力量而融合多元文化的城市。Tiffany Knot全新系列向品牌...

全家便利商店第2波福袋開賣！還有北港武德宮獨家聯名福袋

過年就是要買福袋討個好兆頭，全家便利商店去年12月29日首波推出虎年限量春節福袋，開賣兩周即熱銷超過75萬份，完銷率超過...

讓恐龍穿虎紋外套 COACH新年系列超可愛！

談到時尚品牌的農曆新年系列，卡通化的設計通常也是非常討喜的一種風格。COACH每年推出的農曆新年限定系列，就是偏愛俏皮的...

蕭邦喜氣迎新年 正紅色玫瑰金滑動鑽石招財好運

傳統農曆新年除了與家人團圓，穿新衣配戴新飾品也是重要的習俗。紅色不僅僅是吉祥色，也可以招財帶來好運，和金色一樣是新春最具...

10分鐘搞定輕量年菜！好市多獨賣美威嫩烤香蒜鮭魚菲力

看準「輕度開伙」、「輕量年菜」趨勢，美威鮭魚在忙碌年節之際，精心規劃煮婦煮夫小救星、10分內即可優雅上菜的「美威嫩烤香蒜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。