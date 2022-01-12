蕭邦喜氣迎新年 正紅色玫瑰金滑動鑽石招財好運

傳統農曆新年除了與家人團圓，穿新衣配戴新飾品也是重要的習俗。紅色不僅僅是吉祥色，也可以招財帶來好運，和金色一樣是新春最具喜氣的代表色彩。蕭邦（Choaprd）一系列鮮豔熱情的正紅色珠寶與腕表系列，除了在春節期間亮麗應景、招來好運，經典愛心圖案在日常配戴時的搭配性也高，讓年假出遊走春時格外感到神清氣爽，也表達對未來的祈願，讓好運經常隨身！

結合滑動鑽石和愛心圖騰的Happy Hearts系列珠寶是蕭邦的經典，象徵著蕭邦的慷慨和無限創意。如今，全系列Happy Hearts的作品皆以公平交易、符合倫理道德標準的18K金材質製成；紅色珊瑚款更配襯色澤搭配性高的玫瑰金，彰顯溫暖人心的紅色光暈，藍寶石水晶玻璃內點綴一顆璀璨的滑動鑽石，不論是項鍊、戒指、手環、或耳環，盡顯愉悅優雅的氣息。