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10分鐘搞定輕量年菜！好市多獨賣美威嫩烤香蒜鮭魚菲力

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美威鮭魚看準「輕度開伙」趨勢，嚴選厚切鮭魚菲力佐香蒜奶油醬汁，10分鐘端上最幸福的味道。圖／美威鮭魚提供。
美威鮭魚看準「輕度開伙」趨勢，嚴選厚切鮭魚菲力佐香蒜奶油醬汁，10分鐘端上最幸福的味道。圖／美威鮭魚提供。

看準「輕度開伙」、「輕量年菜」趨勢，美威鮭魚在忙碌年節之際，精心規劃煮婦煮夫小救星、10分內即可優雅上菜的「美威嫩烤香蒜鮭魚菲力」，獨家於全台美式賣場好市多（Costco）販售，定價每袋679元，內含厚切鮭魚菲力5片入，每片170公克。

「美威嫩烤香蒜鮭魚菲力」由美威五星研發團隊嚴選厚切鮭魚油脂均勻、肉質Q彈的鮮嫩部位，經縝密拔刺處理，佐上主廚獨家特製的香蒜奶油醬汁，香濃入味，堅持簡練蒸烤烹調的技法，鎖住鮭魚獨有的柔嫩肉質與綿密脂香、保留食材原有的營養，不額外添加色素、香料、防腐劑、味精等人工添加物。

此外，新品一袋5入，均採用抽真空保鮮技術獨立單包裝設計，拿一份、做一餐，因是冷凍熟品，只要解凍後加熱10-15分鐘，亦或百搭加料，即可輕鬆變出健康與美味兼具的年節好味。

「美威嫩烤香蒜鮭魚菲力」含有豐富優質蛋白以及Omega-3不飽和脂肪酸等多種營養素，且具備輕量真空包裝、省備料、已調味、易保存的特色，顛覆傳統澎湃年菜高油、高糖、高熱量的既定印象。無論在餐桌上百搭其他年菜，或是年節假期嘴饞，都可省去耗時費工的料理麻煩，輕鬆打造健康年節餐桌。

響應新品上市、金鮭迎春，美威鮭魚將於1月12日至17日，在全台美式賣場好市多舉辦新品推廣活動，與消費者推廣鮭魚料理的無限可能，在年節來臨之際，提供最佳新春料理選擇。

美式賣場好市多年節必買好物，「美威嫩烤香蒜鮭魚菲力」獨家熱賣中。圖／美威鮭魚提供。
美式賣場好市多年節必買好物，「美威嫩烤香蒜鮭魚菲力」獨家熱賣中。圖／美威鮭魚提供。

鮭魚 年菜 好市多

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