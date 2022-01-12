7-ELEVEN推「App數位紅包服務」！體驗還有限量優惠

響應中央銀行鼓勵民眾過年避群聚、手機發紅包政策，7-ELEVEN超前部署、領先零售串聯OPEN POINT生態圈，即日起推出App數位紅包服務，以免排隊、免換鈔、避群聚等3大安心訴求，鼓勵消費者開啟OPEN POINT App「雲端禮物卡」即可線上購足所需的數位紅包金額與數量，隨時隨地線上轉贈紅包給親朋好友，減少團聚也能遠距發紅包表心意。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT App「雲端禮物卡」自去年12月推出，提供線上購買、線下使用，以虛擬錢包結合手機App模式擴大非現金支付選擇，短短一個月便吸引60,000人次體驗；即日起至2月15日更推出「福虎生風、開運紅包雙重回饋活動」，消費者只要在OPEN POINT App「雲端禮物卡」購買1份600元的數位紅包並轉贈，就有機會獲得限量2萬組的60元購物金，前2,022組再加贈ibon售票網：天后╳鎮瀾宮線上點燈服務8折優惠。

此外，看準宮廟祈福帶財運商機，OPEN POINT App「雲端禮物卡」即日起攜手北中南3大宮廟開賣「虛擬虎年隨取卡」，共有金山財神廟、北港朝天宮、南鯤鯓代天府等3大宮廟樣式可選擇，每張售價500元，3張卡各前5,000名購買的幸運兒可獲得550元面額的虛擬隨取卡，也能化身數位紅包轉贈給親友，送禮自用兩相宜，讓民眾春節免到宮廟群聚。