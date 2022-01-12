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小孩免費！樂子竹北店新開幕 首5日兒童餐免費吃

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
哈里薩辣味豬肋排。圖／樂子the Diner提供。
哈里薩辣味豬肋排。圖／樂子the Diner提供。

被網友票選為臺北必吃10大早午餐之一的樂子the Diner，正式進駐竹北市第一座大型購物中心「遠百竹北 」7樓，並於1月20至24日開幕首五日，推出「Kids Eat Free小孩我最大」活動；只要一位大人帶著一位小孩（12歲以下）點用一份主餐，就享有一份免費的兒童餐，有最受歡迎的「太陽公公番茄肉醬麵」、「小可愛煎餅早餐」等8樣餐點可供選擇。

開幕活動第二彈為「樂子會員開幕88折優惠」，只要加入「樂」好友，開幕首五日立即享有全桌88折優惠。

樂子同時為即將來臨的虎年，推出春節期間限定「虎虎生風大餐」，包括「爐烤香草半雞」、「美式BBQ豬肋排/哈里薩辣味豬肋排」或「時代紐約客牛排」豬或牛2選1，搭配今日湯或凱薩沙拉以及美式蘋果塔、香草冰淇淋，集合樂子人氣招牌料理一次吃過癮。

此外，樂子2022年全新菜單推出更多在美國才吃得到的道地美味，包括「農莊比司吉早餐」、「燻鮭魚炒馬鈴薯」、「哈里薩辣味豬肋排」、「是拉差楓糖炸雞」等。

樂子美式餐廳竹北店，整體設計以柔和的木質、織品、竹籐為主，創造出輕鬆自在的氛圍。由於竹北市是全台生育率數一數二高的城市，每到假日，父母總是喜歡帶著孩子到購物中心逛逛，吃吃美食，位於百貨7F的樂子the Diner美式餐廳，瞄準家庭客。

◎樂子the Diner美式餐廳竹北店

．地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號7F

．電話：03-5502251

．備註：配合「遠百竹北 」開幕日期或新年假期各店營業時間若有更動，將以樂子the Diner FB粉絲專頁（https://reurl.cc/xgzVdN）及IG(https://reurl.cc/pmE0rb)公告為準。

早安酪梨豬肉堡。圖／樂子the Diner提供。
早安酪梨豬肉堡。圖／樂子the Diner提供。
樂子竹北店位於遠百竹北7F，優惠活動日期為1月20至24日。圖／樂子the Diner提供。
樂子竹北店位於遠百竹北7F，優惠活動日期為1月20至24日。圖／樂子the Diner提供。
樂子竹北店整體設計以柔和的木質、織品、竹籐為主，創造輕鬆自在氛圍。圖／樂子the Diner提供。
樂子竹北店整體設計以柔和的木質、織品、竹籐為主，創造輕鬆自在氛圍。圖／樂子the Diner提供。
樂子虎虎生風大餐。圖／樂子the Diner提供。
樂子虎虎生風大餐。圖／樂子the Diner提供。

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