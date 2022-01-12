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白蘭氏年節送健康好禮 買滿388元登錄抽iPhone 13 Pro

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
白蘭氏年節代言人黃子佼大方分享全系列禮盒送禮攻略，並祭出自己的豪華送禮清單。圖／白蘭氏提供
白蘭氏年節代言人黃子佼大方分享全系列禮盒送禮攻略，並祭出自己的豪華送禮清單。圖／白蘭氏提供

近期疫情又升溫，「健康」再度成為全民關注議題，眼看今年農曆年得持續保持社交距離，這時候為遠方親友送上健康好禮顯得格外重要。白蘭氏今年除了邀請主持一哥黃子佼作為年節代言人，推薦全系列禮盒怎麼選才能自用送禮兩相宜之外，更延續跨界合作策略，不僅推出與人氣卡通明星「角落小夥伴」合作的年節限定禮盒，還有首度跨海與日本印花界黑馬「nocogou」推出充滿日本風情且具有儀式感的特規餐盤組；以及加碼虎年最應景的時尚小橘盒「虎虎蔘風禮盒」，讓送禮送健康，更能體現滿滿心意。

全系列產品滿足不同喜好民眾的健康補給需求，其中白蘭氏雙認證鷄精，即開即飲，輕鬆提升體力、免疫力及專注力；年後開工拚業績，就用白蘭氏養蔘飲，補氣金三角輕鬆擁有好底氣；疫後晶亮守護不可少，白蘭氏葉黃素精華飲及白蘭氏葉黃素精華凍，時時保持晶亮有神；送禮大氣不失禮，白蘭氏燕窩為收禮者增添好氣色；走春拜年送閨密，用白蘭氏萃鷄精寵愛好友；而長輩健康守護就交給白蘭氏赤靈芝精華飲，打造健康保護力；關鍵時刻就交給白蘭氏關鍵活躍鷄精，提升靈活不卡卡。

迎接年節送禮旺季，凡至指定通路購買白蘭氏養蔘飲特規組禮盒，即可獲得「nocogou」印花餐盤組，此外，還有多項優惠商品及滿額好禮，只要購買白蘭氏全品項滿1,888元即可獲得白蘭氏葉黃素全家晶亮組，另加碼全系列商品消費滿388元，完成上網登錄發票，即有機會獲得全新iPhone 13 Pro乙台。

因應居家生活時間延長，白蘭氏養蔘飲首度跨海與日本印花界的黑馬品牌「nocogou」攜手合作，買指定禮盒組送印花餐盤組。圖／白蘭氏提供
因應居家生活時間延長，白蘭氏養蔘飲首度跨海與日本印花界的黑馬品牌「nocogou」攜手合作，買指定禮盒組送印花餐盤組。圖／白蘭氏提供
白蘭氏虎年限定「虎虎蔘風」禮盒，大氣質感與健康兼具，讓送禮更有心意。記者黃筱晴／攝影
白蘭氏虎年限定「虎虎蔘風」禮盒，大氣質感與健康兼具，讓送禮更有心意。記者黃筱晴／攝影
指定通路購買白蘭氏葉黃素精華凍10入禮盒就送角落小夥伴收納桶。圖／白蘭氏提供
指定通路購買白蘭氏葉黃素精華凍10入禮盒就送角落小夥伴收納桶。圖／白蘭氏提供

葉黃素 日本 社交距離

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