衝擊4千年富山遺址 黃金海渡假村今15度闖環現差遭退

都蘭灣黃金海休閒渡假村今天第15度闖關環境現況差異分析，但仍未能釐清對於4000多年的富山遺址、珊瑚、原住民族文化造成的衝擊，挨批「以鄰為壑」，僅承諾遺址緩衝區加碼退縮1公尺、房間數縮減22%，多數環評委員認為續審此案已沒有太大意義，建議退回此案，將送環評大會確認結論。

黃金海渡假村22年前通過環評，超過三年沒動工，2006年依法進行環現差程序，由於占地面積10公頃、房間450間，比美麗灣渡假村大10倍，更位於東海岸重要珊瑚礁區，也是阿美族人傳統領域、富山考古遺址範圍，13年內連審10次都無法解除環評委員疑慮，遭環評大會決議退回交通部觀光局。

2020年6月此案再度「捲土重來」送進環保署，展開第二次的環現差，但一年多來審查四次，黃金海渡假村開發量體仍過大，無法取得部落同意、加上富山遺址衝擊，全案仍卡在專案小組初審，環評委員去年10月在第14次審查時決議，下回將是最終審。

今天為黃金海休閒渡假村第15次闖關環現差，當地的「加路蘭」部落幹部特地從台東北上，與地球公民基金會、環境資訊協會召開聯合記者會表達拒絕開發的訴求；加路蘭曾在2021年4月3日投票，以53比0通過「反對黃金海渡假村」，認為政府與財團開發沒有尊重部落意志，開發預定地因大雨泥流嚴重且疑似有地質不穩現象，族人認為連耕作都不適合。

黃金海度假村今天提出縮小開發承諾，總房間數從450間減為390間，並分為二期開發，第一期預估通過三年內開始施工，工期3至4年，營運兩年後如果平均住宿率達到65%，才會考量進行二期開發，預計施工2至3年。富山遺址緩衝區從10公尺增加到11公尺，施工前也會做抽樣試掘調查，若有遺物出土會立即停工。

環評委員張學文表示，此開發案有「以鄰為壑」的疑慮，附近有珊瑚跟文化遺址，但遺址緩衝區只從10公尺增加到11公尺，距離依然太近，當地陸域、水域生態都很豐富，且還是開放場域。

環評委員郭素秋說，富山遺址是台灣新石器時代中期3300年前至4200年前的文化，展現東海岸或花東縱谷的文化內涵，有極高代表性且不可取代，開發單位過去在環現差報告還刻意淡化富山第二遺址的重要性，「小小基地就涉及兩處遺址」，如果此案真的通過，「這兩處遺址絕對沒有存活機會」，因為整個建物在兩處遺址之間塞得飽飽滿滿、開發深度更達到五米，開發期間還要開路、接電、接水，不是退個一米或退多少就可以保全遺址。

郭素秋指出，若開發案通過，富山遺址可能遭受破壞而完全消失，應該協助開發單位另尋適當的地點。

會議主持人李培芬表示，開發單位在營利的前提下也要尊重當地的生態及生活，緩衝區只有11公尺「簡單來說就是沒有誠意」，應該考慮縮小開發量體，例如房間數減少到100間以下，或至少也要減半。

閉門會議上，多數委員都同意退回此案，有委員認為， 此案已經審查太久，加上遺址、珊瑚、原住民族等各項爭議，已經給予開發單位多次機會，但每次版本都無法說服社會，「繼續審下去沒有太大意義」。

最後所有環評委員決議，建議將此案退回目的事業主管機關，開發方式、開發量體及建築區位配置，對於環境影響未能詳實釐清，基地涵蓋兩處遺址，屬於高度敏感區，必須要有詳細調查結果，才能確認開發區域的妥當性，然而本案依照資料，仍無法釐清環境課題及可能影響，對於考古遺址、海域及陸域生態、景觀衝擊應加強評估，且缺乏具體減輕對策。