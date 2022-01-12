昆凌成香奈兒大使！曝光與周董愛居最愛香氣、保養秘訣

與香奈兒關係密切的昆凌，在今年正式成為香奈兒的品牌大使，首場活動為親自體驗香奈兒最新上市的1號紅色山茶花活能系列，也分享自己的保養秘訣就是「Less is more」，選擇成分與品質皆佳的保養品，若是使用有效就會持續使用，而她個人也很重視氣味，美好的香氛味道能帶來療癒感，就透露近期與周杰倫、孩子共居的家中，就充滿著香草與肉桂的香氣，呼應當下季節的氛圍。

昆凌提到人生第一次接觸到香奈兒保養品，是小時候從媽媽的梳妝台上，偷偷使用香奈兒的化妝水、乳液，而她與香奈兒合作多年，也到巴黎看過秀，今年正式成為品牌大使，她笑說，「讓香奈兒的好，讓更多人知道」，而她也期待可以更深入了解品牌，譬如到格拉斯感受茉莉與玫瑰花田、戈雅克實驗室探索1號紅色山茶花活能系列。

畫重點保養 養成自己喜歡的習慣

已為人妻、人母、也有個人工作與事業的昆凌，對於生活也很有自己的想法，「我覺得適度放鬆很重要」，現在每天睡前的保養時光，就是昆凌放鬆的個人時間，家中的香氛也能帶來療癒感，另方面運動也很重要，飲食上也會以天然食材與高纖食物為主。

「我是一個簡單，卻對自己與生活有要求的人，維持的好習慣就不會輕易改變」，提到保養原則，她首先強調「畫重點保養」，先找出需要與有效果的保養品開始，更要把保養過程養成一個自己喜歡的習慣，「找到最喜歡的保養時間、地點、方式與產品」，這樣才能讓肌膚維持在健康狀態。

目前28歲的她，對於保養現階段最重視保濕，也會使用基礎抗老產品，昆凌分享，與其使用很多保養品，更要抓準「Less is more」原則，選擇品質好、適合自己膚質、使用有效的保養品，也不會輕易改變，「我會大方用上滿滿精華液，乳霜的用量會少一些，用按摩讓乳霜吸收」。

被紅色山茶花呵護 年輕人也能開始使用

昆凌也實際體驗使用香奈兒1號紅色山茶花活能系列，對於從保養到香氛的全方位產品，讓她大讚「覺得被紅色山茶花呵護」，最喜歡活能精萃，質地清爽又能夠滋潤，充滿紅色山茶花的天然萃取，搭配旋捏煥活手法，能預防肌膚老化，讓臉上散發彈性與光澤度。