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IWC大飛行員表展 台北101、高雄義享專賣店聯袂啟航

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
致敬「小王子」的IW503801大型飛行員萬年曆腕表。圖 / IWC提供
致敬「小王子」的IW503801大型飛行員萬年曆腕表。圖 / IWC提供

飛行的時光總是讓人嚮往。像是脫離了陸地上的紛擾，讓人心神為之一振。來自瑞士沙夫豪森的萬國表（IWC）近日於台北、高雄兩地專賣店同步推出「大型飛行員腕表歷史表展」，借由總數多達近20款的各種設計、功能款式，像是一次對壯闊飛行時光的回顧與遠眺，無遠弗屆。

IWC萬國表香港、澳門及台灣總經理Sven Johannsen為此表示，2021年起將是品牌的「大型飛行員腕表」年，品牌很開心能在台灣舉辦IWC大型飛行員腕表歷史表展，同時這也是台灣首次從瑞士沙夫豪森IWC博物館借調展出如斯大規模數量的大型飛行員腕表，希望大家都能享受這段橫跨20年的飛行時計之旅。

IWC最早從1936年開始生產飛行員系列，本次展出的重點表款包含最初於2002年推出的IW500201，最初於2002年推出的IW500202、「致敬5002」特別版的IW501007、向拳王阿里致敬擁有紅色細節的IW500433、或是2012年的Top Gun海軍空戰部隊腕表IW501901...兩地全數合計多達19款現代、近代與古董款式，部分可供販售、部分則僅供緬懷當年情懷。

表展將先後在台北、高雄兩地的IWC專賣店展出，高雄義享天地專賣店將從2022年1月17日始至1月26日展出，2022年1月29日至2月9日則由IWC台北101專賣店接力展出。過年營業時間可能將與平日不同，建議可提前預約、聯絡。

IWC高雄義享專賣店

電話：07-556-1378

地址：高雄市大順一路115號1號1樓

IWC台北101專賣店

電話：02-8101-8255

地址：台北市信義區市府路45號2樓

IWC義享天地專賣店。圖 / IWC提供
IWC義享天地專賣店。圖 / IWC提供
IWC最早從1936年開始生產飛行員系列，歷史豐富深厚。圖 / IWC提供
IWC最早從1936年開始生產飛行員系列，歷史豐富深厚。圖 / IWC提供
IWC台北101專賣店。圖 / IWC提供
IWC台北101專賣店。圖 / IWC提供
IWC大型飛行員腕表「拳王阿里特別版」。紅色指針、12 點鐘位置的箭頭和時標代表拳王阿里的紅色拳套，限量250枚。圖 / IWC提供
IWC大型飛行員腕表「拳王阿里特別版」。紅色指針、12 點鐘位置的箭頭和時標代表拳王阿里的紅色拳套，限量250枚。圖 / IWC提供
IWC大型飛行員腕表（REF IW500201）。圖 / IWC提供
IWC大型飛行員腕表（REF IW500201）。圖 / IWC提供

腕表 瑞士 台北101

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