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Lady M進駐遠百竹北！獨家「6款輕食」這裡才吃得到

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Lady M竹北店將於1月14日開幕。圖／Lady M提供
Lady M竹北店將於1月14日開幕。圖／Lady M提供

來自紐約的時尚甜品品牌「Lady M」將於1月14日正式於遠百竹北新世紀開設「遠百竹北店」。除了提供經典的蛋糕品項外，也會供應爆米花千層、草莓千層等新品或季節限定產品，還有多種獨家輕食可供選擇。現代化的空間設計，也提供新竹甜點控一個全新的午茶好去處。

Lady M遠百竹北店延續品牌一貫的大理石風格，並擁有兩面大片落地窗景，帶來明亮的空間感。店內透過現代化的簡約線條，勾出圓弧、三角、Logo的形象。在空間上也增設廚房，同步推出以新鮮蔬果為主題的6款獨家限定餐點，包括橄欖油麵包佐黑松露牛肝菌、佛卡夏佐義式火腿無花果，酪梨蛋吐司、卡布里三明治、季節花園沙拉及烤甜菜根沙拉，藉此提供從日間早午餐、午後甜點到入夜輕食的多元選擇。

除了經典蛋糕品項，遠百竹北店也會供應新品「爆米花千層」（切片280元、9吋2,800元）、期間限定的「草莓千層」（切片280元、9吋2,800元）與「草莓巧克力棋格蛋糕」（切片280元、9吋2,800 元），讓新竹的民眾也能輕鬆享受Lady M的甜點滋味。

店內提供有橄欖油麵包佐黑松露牛肝菌、佛卡夏佐義式火腿無花果等輕食料理。圖／Lady M提供
店內提供有橄欖油麵包佐黑松露牛肝菌、佛卡夏佐義式火腿無花果等輕食料理。圖／Lady M提供
Lady M為新年特別推出「爆米花千層」，同樣將於新竹竹北店販售。圖／Lady M提供
Lady M為新年特別推出「爆米花千層」，同樣將於新竹竹北店販售。圖／Lady M提供

甜點 Lady M

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