Lady M進駐遠百竹北！獨家「6款輕食」這裡才吃得到

來自紐約的時尚甜品品牌「Lady M」將於1月14日正式於遠百竹北新世紀開設「遠百竹北店」。除了提供經典的蛋糕品項外，也會供應爆米花千層、草莓千層等新品或季節限定產品，還有多種獨家輕食可供選擇。現代化的空間設計，也提供新竹甜點控一個全新的午茶好去處。

Lady M遠百竹北店延續品牌一貫的大理石風格，並擁有兩面大片落地窗景，帶來明亮的空間感。店內透過現代化的簡約線條，勾出圓弧、三角、Logo的形象。在空間上也增設廚房，同步推出以新鮮蔬果為主題的6款獨家限定餐點，包括橄欖油麵包佐黑松露牛肝菌、佛卡夏佐義式火腿無花果，酪梨蛋吐司、卡布里三明治、季節花園沙拉及烤甜菜根沙拉，藉此提供從日間早午餐、午後甜點到入夜輕食的多元選擇。