量少、年節需求旺季 台南將軍火燒蝦今年漲

春節近，買氣旺，台南將軍區青鯤鯓著名的火燒蝦，因近年撈捕不易，今年估計產量較往年至少少了3成以上，價格略漲，由去年每台斤約1500元，上漲目前約1600元，買氣不受影響。

再約20天就要過年，將軍區青鯤鯓多戶人家從去年底忙著曝曬火燒蝦，業者說，採天然日曬的火燒蝦蝦乾，吃起來口感就是不一樣，更是天然野味。

「這裡的火燒蝦，品質更有保障。」從事火燒蝦買賣逾30年的青鯤鯓婦人周寶猜，對火燒蝦如數家珍；她說，火燒蝦一年四季都能捕撈，但以每年約11月北風起至翌年農曆前後最多，直到清明南風吹起為止。

她說，早年火燒蝦盛產時，青鯤鯓超過一半以上居民都在曬蝦乾。許多漁民撈捕上岸後就直接運來，還覆蓋冰塊確保新鮮度，除有產地價格優勢，品質更棒，目前約剩下約5戶，大都有固定客戶。

她說，新鮮野生蝦，以人工剝殼、去沙腸排列整齊後，再以強烈日光照曬，通常8台斤生蝦製成1台斤蝦乾，蝦乾加點油拌炒，就是最棒下酒菜；當地居民則喜歡加入炒飯或炒麵，美味一樣棒。