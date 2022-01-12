量少、年節需求旺季 台南將軍火燒蝦今年漲
春節近，買氣旺，台南將軍區青鯤鯓著名的火燒蝦，因近年撈捕不易，今年估計產量較往年至少少了3成以上，價格略漲，由去年每台斤約1500元，上漲目前約1600元，買氣不受影響。
再約20天就要過年，將軍區青鯤鯓多戶人家從去年底忙著曝曬火燒蝦，業者說，採天然日曬的火燒蝦蝦乾，吃起來口感就是不一樣，更是天然野味。
「這裡的火燒蝦，品質更有保障。」從事火燒蝦買賣逾30年的青鯤鯓婦人周寶猜，對火燒蝦如數家珍；她說，火燒蝦一年四季都能捕撈，但以每年約11月北風起至翌年農曆前後最多，直到清明南風吹起為止。
她說，早年火燒蝦盛產時，青鯤鯓超過一半以上居民都在曬蝦乾。許多漁民撈捕上岸後就直接運來，還覆蓋冰塊確保新鮮度，除有產地價格優勢，品質更棒，目前約剩下約5戶，大都有固定客戶。
她說，新鮮野生蝦，以人工剝殼、去沙腸排列整齊後，再以強烈日光照曬，通常8台斤生蝦製成1台斤蝦乾，蝦乾加點油拌炒，就是最棒下酒菜；當地居民則喜歡加入炒飯或炒麵，美味一樣棒。
周寶猜說，當前火燒蝦價格略微調漲；去年底每台斤小漲100元，由1500元漲為1600元，業者都是反映市場需求，一周來買氣增加約3成，買氣不受影響，買氣高峰將持續到農曆過年前。
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