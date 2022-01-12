快訊

獨／桃機入境確診者爆增 衛福部祭3大措施防醫療崩潰

認握有不堪證據！李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人間國寶陳利友妹刺繡展 看排灣族傳統8種刺繡技法

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
陳利友妹擁有超過60年刺繡經驗，精通排灣族傳統刺繡技藝。記者卜敏正／翻攝
陳利友妹擁有超過60年刺繡經驗，精通排灣族傳統刺繡技藝。記者卜敏正／翻攝

台東太麻里鄉排灣族工藝家陳利友妹，去年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者，為台東首位傳統工藝人間國寶，縣府本月13至27日，在文化處藝文中心1樓展覽室，舉辦「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」，歡迎民眾前往欣賞。

家住太麻里鄉排灣族大王部落的陳利友妹，3歲時開始學習傳統刺繡，和部落婦女聚集在樹下，邊刺繡、邊聊天，學會了排灣族基本刺繡技巧，至今刺繡超過70年，手藝精巧細緻。

陳利友妹配色鮮豔奪目，擅長將排灣族各種紋樣，例如祖靈像圖紋、人頭紋、太陽紋等，以刺繡技法創作，作品具東排灣文化特色，顯現族群持續累積與發展軌跡，更充分展現部落人文與社會生活風貌。

台東縣長饒慶鈴表示，陳利友妹刺繡作品，以排灣族8種不同技法，將部落文化、記憶揉合，展現傳統生活記憶及神話傳說，透過此次展覽可傳達東部排灣族珍貴且獨特文化特色，也希望未來有更多原住民族人或非原住民朋友學習傳承傳統刺繡。

文化處長顏志光表示，陳利友妹一生專注於工藝作品與刺繡教學，不僅在國內獲大獎及館藏展出，也獲日本邀展，她在傳統編織工藝、刺繡技法上的貢獻，以自我實現的過程再現族群榮光，也保存部落傳統文化。

顏志光說，此次刺繡展媒合國立台東大學美產中心，透過展出陳利友妹代表性作品，讓縣民認識排灣族豐富族群文化。

台東縣長饒慶鈴（左）日前到太麻里鄉排灣族大王部落，向陳利友妹致意，並穿上刺繡作品。圖／報系資料照
台東縣長饒慶鈴（左）日前到太麻里鄉排灣族大王部落，向陳利友妹致意，並穿上刺繡作品。圖／報系資料照
台東縣長饒慶鈴（右）日前到太麻里鄉排灣族大王部落，向陳利友妹致意，並參觀她的刺繡作品。圖／報系資料照
台東縣長饒慶鈴（右）日前到太麻里鄉排灣族大王部落，向陳利友妹致意，並參觀她的刺繡作品。圖／報系資料照
陳利友妹擁有超過60年刺繡經驗，精通排灣族傳統刺繡技藝。記者卜敏正／翻攝
陳利友妹擁有超過60年刺繡經驗，精通排灣族傳統刺繡技藝。記者卜敏正／翻攝

排灣族 台東

延伸閱讀

水上草原、石門古戰場、排灣族風味餐！ 跟著《斯卡羅》走進恆春半島自然文史之美

南應大學生主動傳承刺繡技藝 獲「最佳亮點故事獎」

家鄉故事屏縣8年出版104繪本 來義高中畫出巫師傳承

楊丞琳身穿針織衫埋藏小心機 復古刺繡「娃娃領」將再次流行？

相關新聞

加藤泉僅次於奈良美智、村上隆 加賀美令：日本藏家最看好的藝術家

成立於2011年的SBI藝術拍賣株式會社，是隸屬於日本知名集團SBI旗下的分公司。近期憑藉該集團的高知名度，在日本國內和境外拍賣市場吸引許多年輕藏家關注。

動腦筋的藝術家 不斷嘗試新媒介創作 李蘇橋：中國沒女藝術家能與陳可相提並論

李蘇橋身為中國藝術品市場的專業人士，本次接受《當代藝術新聞》訪問時，謙虛說自己僅僅是一個喜歡7080後藝術的藏家，談及當初決定收藏此板塊的契機：「2007-08年中國當代藝術經歷市場高峰，又跌落低谷，我思考自己該做些什麼？早期我主要買賣5060中國藝術家作品，包括王廣義、周春芽、方力鈞等。

人間國寶陳利友妹刺繡展 看排灣族傳統8種刺繡技法

台東太麻里鄉排灣族工藝家陳利友妹，去年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者，為台東首位傳統工藝人間國寶，縣...

嘉市五星飯店春節訂桌滿 防疫情再推外帶年菜

農曆新年將至，飯店訂桌進入旺季，嘉義市五星級的耐斯王子大飯店指出，去年春節期間的訂桌全滿，今年農曆新年依然無法出國，估計...

影／首場南村有歌今晚登場 致敬80年代流行歌

「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，於南村劇場liveband演出，這次表演近廿首八○年代經典流行歌曲，以劇場結合樂團演...

添好運、了凡進駐風城 新竹鄉親享95折加碼送餐券

和億生活集團旗下的「添好運」與「了凡」，將於1月14日起首度插旗新竹，進駐竹北遠東百貨。為慶祝新店開幕，試營運期間，新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。