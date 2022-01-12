人間國寶陳利友妹刺繡展 看排灣族傳統8種刺繡技法

台東太麻里鄉排灣族工藝家陳利友妹，去年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者，為台東首位傳統工藝人間國寶，縣府本月13至27日，在文化處藝文中心1樓展覽室，舉辦「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」，歡迎民眾前往欣賞。

家住太麻里鄉排灣族大王部落的陳利友妹，3歲時開始學習傳統刺繡，和部落婦女聚集在樹下，邊刺繡、邊聊天，學會了排灣族基本刺繡技巧，至今刺繡超過70年，手藝精巧細緻。

陳利友妹配色鮮豔奪目，擅長將排灣族各種紋樣，例如祖靈像圖紋、人頭紋、太陽紋等，以刺繡技法創作，作品具東排灣文化特色，顯現族群持續累積與發展軌跡，更充分展現部落人文與社會生活風貌。

台東縣長饒慶鈴表示，陳利友妹刺繡作品，以排灣族8種不同技法，將部落文化、記憶揉合，展現傳統生活記憶及神話傳說，透過此次展覽可傳達東部排灣族珍貴且獨特文化特色，也希望未來有更多原住民族人或非原住民朋友學習傳承傳統刺繡。

文化處長顏志光表示，陳利友妹一生專注於工藝作品與刺繡教學，不僅在國內獲大獎及館藏展出，也獲日本邀展，她在傳統編織工藝、刺繡技法上的貢獻，以自我實現的過程再現族群榮光，也保存部落傳統文化。