讓健康校正回歸！超人氣過年「優補系」保健食品禮盒Top 10

今年，我想來點健康生活！

受到疫情影響，生活步調受到改變，今年大家不可不重視「健康」議題，隨之補充保健食品成為日常的習慣之一，更是一種生活儀式感，除了顧好自己身體之餘，期待周圍親朋友好友也能擁有健康身體。疫情下，不僅「健康」成為送禮關鍵考量，消費者選用保健品來滋補的比例亦大幅提升。

新春年節即將到來，返鄉伴手禮就獻上一份有「新意」滿滿的保健禮盒，祝福親友都能身強體壯，健康迎接新的一年，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網路上有哪些超夯的過年保健食品禮盒Top 10！

image source：白蘭氏提供

NO. 1 白蘭氏

過年人氣保健食品禮盒Top 1就是白蘭氏！網友表示，疫情下對保健食品的關注度越來越提升，因此擁有悠久品牌歷史與齊全系列商品的白蘭氏，成為許多人的送禮首選，「品牌響亮，品質也深受好評」、「選白蘭氏大氣又有面子，送親朋好友都適合」。

尤其是經典熱銷產品「白蘭氏雙認證鷄精」，榮獲國家健康食品雙認證，能抗疲勞、免疫調節、強化體質，網友分享心得都大讚「不會油膩，喝起來很順口」、「天天喝，體力提升很有感」。

網友熱烈推薦的「白蘭氏養蔘飲」，內含補氣金三角：人蔘、麥門冬、五味子，兼具補氣與固氣訴求，近期還與日本印花品牌「nocogou」推出印花餐盤組特規搭贈組合，療癒的設計在第一眼就抓住收禮人的目光，年節送給身邊重要的人，讓他們不只能用白蘭氏養蔘飲補充元氣，也可透過質感餐盤為日常增添儀式感。

因應生活模式改變，遠端辦公、教學及假日追劇都成為常態，晶亮需求也大幅提升，「白蘭氏葉黃素精華飲」及「白蘭氏葉黃素精華凍」也成為消費者新寵兒，今年白蘭氏也推出葉黃素特規禮盒組，滿足消費者自用或送禮需求，更與電影卡通明星「角落小夥伴」推出年節限定禮盒，以全系列商品滿足消費者送禮需求。

image source：臉書／白蘭氏健康補給讚

NO. 2 正官庄

正官庄為韓國人蔘公社品牌，已有超過百年悠久歷史，人氣商品「高麗蔘精系列」備受網友討論，嚴選六年根高麗蔘，經過獨家萃取、濃縮技術，保留濃厚扎實的高麗紅蔘精華，禮盒外包裝走紅、金色系，網友讚「看起來喜氣，適合送禮」。正官庄多款商品皆有小包裝設計，撕開包裝即可飲用，也可以隨時隨地帶出門，網友分享品嚐心得「苦一下後會有回甘香氣」。

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image source: 正官庄官網

NO. 3 娘家

以「記憶中媽媽的味道」命名的娘家，網友討論最熱烈的就是它的「滴雞精」，嚴選國家級獸醫把關的台灣黑羽土雞，經特殊技術封存原汁精華，製作過程不加入一滴水，網友喝了稱讚「完全沒腥味，加熱放涼後一樣好喝」、「我對味道很敏感，但娘家完全OK」。

近期娘家熬雞精與VERSE雜誌聯名推出禮盒，內容物除有熬雞精外，還附贈文化曆，讓收禮人可以寫下新年計劃。

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image source: 娘家養生報

NO. 4 葡萄王

以一句廣告台詞「康貝特喝了再上」走入人心的葡萄王，有眾多明星商品靈芝王、樟芝王、益菌王等，利用醱酵技術生產不同菇類產品，如蟲草、姬松茸等，傳達「健康專家、照顧全家」的品牌理念。

葡萄王推出的「靈芝王精華飲」採用高科技技術萃取，取得頂層靈芝精華，每瓶都含250毫克以上的靈芝多醣體，網友喝了表示「甜甜的滿順口」。

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image source: 葡萄王購健康

NO. 5 琉元堂

新加坡中藥材商行起家的琉元堂，最為人知的就是「燕窩」系列商品，主打不漂白、不塗膠、不摻水的燕窩，堅持100%手工乾挑工法，保留燕窩的營養價值，特別是「珍品燕窩飲」以頂級金絲燕窩，經過80度恆溫燉煮、日本除氧殺菌技術製成，網友分享品嚐心得，「即食的超方便」、「吃起來微甜，有股淡淡香味」；除了燕窩之外，琉元堂也有推出「乳白色醇雞精華飲禮盒」，同樣是熱銷商品。

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image source: 琉元堂官網

NO. 6 芳茲生技

芳茲生技執行長懷孕期間苦於找不到好喝的滴雞精，因此決心打造美味又營養的滴雞精，推出「日月養生滴雞精」，由波蜜大廠研發製造，使用無生長激素且有產銷履歷的紅羽土雞，100%無人工添加物，孕期也可以喝，特別受到女性歡迎，網友覺得「喝完不會太油膩我蠻喜歡」、「沒腥味，很好喝」。近期芳茲生技與安平開台天后宮聯名合作禮盒，經過媽祖的庇佑加持，保佑收禮人平安又健康。

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image source: 芳茲生技官網

NO. 7 佳格（桂格）

穀物專家桂格持續運用百年食品研發經驗，打造滋補身體的保健食品，熱銷商品「桂格養氣人蔘滋補液」選用人蔘、西洋蔘，搭配蓮子、百合調和不燥熱，經科學實證獲國家健康食品認證，具護肝保健功效，網友稱讚「沒有苦澀感，滿順口的」、「人蔘味會回甘」，如果擔心糖含量，也有無糖人蔘可選；另外桂格「養氣人蔘雞精」、「活靈芝滋補液」、「雙效活靈芝滋補液」也都被網友點名是送禮好選擇！

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image source: 桂格健康講堂

NO. 8 老協珍

源起自迪化街的名店老協珍，最受網友討論的就是「熬雞精」系列商品，嚴選品質優良的12個月老母雞，以傳承80年的熬工法，精粹出深層精華，並加入少許豬腩排增加營養與口感，產品零膽固醇、無抗生素、無塑化劑溶出，獲得眾多忠實粉絲讚賞「本身對老協珍豐富的味道算喜歡，層次感較明顯」、「不會苦，微回甘」。除了經典包裝，老協珍也有「Hello Kitty歡慶禮盒」，超萌設計激發不少網友的少女心。

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image source: 老協珍官網

NO. 9 活沛多

屈臣氏獨家保健品牌活沛多，歡樂活潑的廣告歌曲烙印在許多人的腦海中，產品分成家護系列維他命、精華飲、膠原蛋白、益生菌等，訴求多方面照顧全家人的健康，也有針對不同產品推出禮盒包裝，像是「二型膠原蛋白禮盒組」添加日本鮭魚精華、日本薑黃等，讓營養更加倍；「維他命C+B群禮盒組」只要吃一錠就能補充不同營養素，網友大讚「超方便的！」

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NO. 10 廣生堂

為了從原料開始管控品質，廣生堂直接在印尼設立專業燕窩除毛廠，全程以RO逆滲透純水和離水挑毛法清洗，做出的燕窩產品乾淨無藥水，獲得忠實粉絲的青睞，特別是即食燕窩有多種口味，像是「黃金燕盞冰糖燕窩」以珍貴稀有的黃金胭脂燕盞製成，每150公斤黃金燕僅可得1公斤，網友認為廣生堂「很有料，又不會太甜」、「這家給料沒在手軟，吃得到真材實料」。

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image source: 廣生堂集團 幸福燕窩









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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月27日至2021年12月26日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『過年保健食品禮盒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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