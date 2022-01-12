全家超商為何崛起？網友點兩大關鍵：APP真的好用
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文／閻芝霖
便利商店是台灣民眾生活不可或缺的一部分，711穩居超商龍頭，但近幾年全家大幅進步，有網友好奇「全家是如何崛起」引起鄉民分析，直指兩大策略讓網友對全家讚譽有加。
有網友在PTT以「全家是怎麼崛起的」為題發文，表示以前都是711的天下，全家都很稀疏，但是現在越開越多商品也不輸711，他好奇「是什麼原因讓全家崛起的？」引起網友熱議。
image source:PTT
網友熱議全家優勢在哪？
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》全家便利商店近一年熱門關鍵字可以看到「APP」、「咖啡」、「集點」，網友提出全家的APP成為最大優勢，點出「app無效期寄杯」、「APP跨店取」成為愛去全家的關鍵之一，「APP領先後我才比較常去全家」、「現在都只去全家，進步讓人很有感」、「靠加會員跟咖啡優惠衝出人氣」。
除此之外，也有許多人認為全家的餐點很好吃「全家的食物變好吃」、「微波食品比較有料」、「霜淇淋真的好吃」、「熱食推陳出新的動作很快」、「全家麵包類真的蠻多新花樣的」、「全家自有品牌很好喝」，但也有鄉民認為「兩個都差不多，誰近去誰那」、「哪有崛起，店數還是差很多，萬年老二」。
▲提到全家便利商店，網友大多會提及APP。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間： 2021/01/10 - 2022/01/09）
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月10日至2022年01月09日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全家便利商店』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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