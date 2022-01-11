影／首場南村有歌今晚登場 致敬80年代流行歌

攝影中心 / 記者林俊良/即時報導
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，演近廿首八○年代經典流行歌曲，由「鐵肺男聲」卓義峯打頭陣，以及「音樂劇天后」林姿吟、「超級星光大道」舞思愛、「中國好聲音」陳章健、「爵士低音女王」施映安、「政大金旋獎冠軍」王奕凡等人參與演出。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，演近廿首八○年代經典流行歌曲，由「鐵肺男聲」卓義峯打頭陣，以及「音樂劇天后」林姿吟、「超級星光大道」舞思愛、「中國好聲音」陳章健、「爵士低音女王」施映安、「政大金旋獎冠軍」王奕凡等人參與演出。記者林俊良／攝影

「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，於南村劇場liveband演出，這次表演近廿首八○年代經典流行歌曲，以劇場結合樂團演奏，包含羅大佑、張雨生、陳志遠、齊秦等歌手膾炙人口的歌曲，同時還致敬經典電影《七匹狼》、《搭錯車》、《異域》等，以及瓊瑤經典電視劇主題曲，如月朦朧鳥朦朧、我是一片雲等。由聯合數位文創及金色晨曦主辦的「南村有歌」系列音樂會，本月十一日起至五月，幾乎每周二有演出，並邀請實力派歌手共襄盛舉。

今晚首場由「鐵肺男聲」卓義峯打頭陣，以及「音樂劇天后」林姿吟、「超級星光大道」舞思愛、「中國好聲音」陳章健、「爵士低音女王」施映安、「政大金旋獎冠軍」王奕凡等人參與演出。

「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，「超級星光大道」舞思愛獻唱「滾滾紅塵」、「梨花淚」、「千言萬語」、「在水一方」多首膾炙人口歌曲。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，「超級星光大道」舞思愛獻唱「滾滾紅塵」、「梨花淚」、「千言萬語」、「在水一方」多首膾炙人口歌曲。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會今晚首場由「鐵肺男聲」卓義峯打頭陣。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會今晚首場由「鐵肺男聲」卓義峯打頭陣。記者林俊良／攝影
「爵士低音女王」施映安演唱「最後一夜」、「月朦朧鳥朦朧」。記者林俊良／攝影
「爵士低音女王」施映安演唱「最後一夜」、「月朦朧鳥朦朧」。記者林俊良／攝影
「音樂劇天后」林姿吟，向帽子歌后致敬，翻唱鳳飛飛的「我是一片雲」等經典歌曲。記者林俊良／攝影
「音樂劇天后」林姿吟，向帽子歌后致敬，翻唱鳳飛飛的「我是一片雲」等經典歌曲。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，「政大金旋獎冠軍」王奕凡獨特的聲線詮釋「抉擇」、「情書」。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，「政大金旋獎冠軍」王奕凡獨特的聲線詮釋「抉擇」、「情書」。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，演近廿首八○年代經典流行歌曲。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，演近廿首八○年代經典流行歌曲。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場， 以「中國好聲音」陳章健的「 愛情宣言」開場。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場， 以「中國好聲音」陳章健的「 愛情宣言」開場。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，演近廿首八○年代經典流行歌曲，由「鐵肺男聲」卓義峯打頭陣，以及「音樂劇天后」林姿吟、「超級星光大道」舞思愛、「中國好聲音」陳章健、「爵士低音女王」施映安、「政大金旋獎冠軍」王奕凡等人參與演出。記者林俊良／攝影
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，演近廿首八○年代經典流行歌曲，由「鐵肺男聲」卓義峯打頭陣，以及「音樂劇天后」林姿吟、「超級星光大道」舞思愛、「中國好聲音」陳章健、「爵士低音女王」施映安、「政大金旋獎冠軍」王奕凡等人參與演出。記者林俊良／攝影
林姿吟與陳章健合唱，李泰祥大師經典名曲「 告別／不要告別」。記者林俊良／攝影
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劇場 音樂會 政大金旋獎

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