影／首場南村有歌今晚登場 致敬80年代流行歌
「南村有歌」系列音樂會首場今晚登場，於南村劇場liveband演出，這次表演近廿首八○年代經典流行歌曲，以劇場結合樂團演奏，包含羅大佑、張雨生、陳志遠、齊秦等歌手膾炙人口的歌曲，同時還致敬經典電影《七匹狼》、《搭錯車》、《異域》等，以及瓊瑤經典電視劇主題曲，如月朦朧鳥朦朧、我是一片雲等。由聯合數位文創及金色晨曦主辦的「南村有歌」系列音樂會，本月十一日起至五月，幾乎每周二有演出，並邀請實力派歌手共襄盛舉。
今晚首場由「鐵肺男聲」卓義峯打頭陣，以及「音樂劇天后」林姿吟、「超級星光大道」舞思愛、「中國好聲音」陳章健、「爵士低音女王」施映安、「政大金旋獎冠軍」王奕凡等人參與演出。
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