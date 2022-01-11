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添好運、了凡進駐風城 新竹鄉親享95折加碼送餐券
和億生活集團旗下的「添好運」與「了凡」，將於1月14日起首度插旗新竹，進駐竹北遠東百貨。為慶祝新店開幕，試營運期間，新竹縣市民可享95折優惠，滿額還可加贈XO醬臘味炒飯、米其林油雞券等不同贈禮。
主打港式點心的「添好運」，自2014年引進台灣，而源自新加坡的「了凡」則是主打油雞、燒臘等港式餐點，過去均獲得當地米其林的星級肯定。此次雙品牌同步進駐竹北遠東百貨，並於1月14日起試營運、1月20日正式開幕。1月14日至1月31日期間，新竹縣市民至添好運及了凡竹北門市，可享消費95折優惠，添好運消費滿500元，加贈XO醬臘味炒飯券；了凡消費滿200元，贈送單人份米其林油雞券，各限量1,000份。針對新加入會員，添好運入會禮贈送好運冰火菠蘿，了凡贈送經典滷味（香滷百頁或經典滷豆干2選1），再送霜品牌7折優惠券。添好運1月14日至1月19日試營運期間，提供11:00～13:30、17:00～19:30二個時段試營運服務，僅開放現場排隊候位。
隨著農曆春節即將到來，添好運自1月14日起，也推出「臥虎藏龍6人套餐」，內含19道經典港式點心，每套4,358元。另有2～4人的好運套餐，每份1,538元起。了凡則推出春節大雞大利4人分享餐，每套1,088元；新春好時雞2人分享餐，每套568元。
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