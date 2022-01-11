蝦皮購物傢俱大街「家居用品、掃除工具」 下殺5折起

農曆年前除舊布新，掃除用具與家居用品的銷量呈現爆炸式成長，根據蝦皮購物去年資料顯示，廚房與浴室清潔劑的消費需求漲幅高達6成，其他清潔劑、垃圾袋、抹布等掃除工具也有高達5成的成長，傢俱類產品需求亦有25%的增幅。蝦皮購物1月13日至1月17日豪灑商城家居館88折優惠神券，再祭出家居用品、打掃工具限時下殺最低5折起，「好神拖2022賀歲手壓旋轉拖把組」活動價700元有找、「日本IRIS米色天板四層收納櫃」破盤價1,988元，五星級飯店專用的「ASSARI正硬式四線獨立筒床墊」原價6,823元、活動特價2,500元。蝦皮購物再加碼推出多功能螢幕置物架、懶人摺疊桌、法蘭絨雪貂毯等限時1元瘋搶。

去年迪化街商圈首度挑戰線上轉型，攜手蝦皮購物打造線上年貨大街創造亮眼成績，今年蝦皮購物與迪化街商圈再次聯手出擊，不只祭出年貨下殺，至蝦皮購物輸入在迪化街聽到的折扣碼還可以免費兌換咖啡。蝦皮購物與台北市年貨大街1月15日至1月30日於迪化街永樂廣場特別設置一面紅包牆，只要每日指定時段拍照上傳個人社群，就有機會抽到蝦皮購物萬元購物金、蝦皮購物紅包、迪化街店家特色禮盒、迪化店家購物金、迪化街虎年發財金等總價值破250萬元的新春好禮。

「蝦皮家居88折優惠券」消費滿2,000元即可使用88折優惠券，即日起開放預領，1月13日至1月18日活動期間每天皆可使用1張，共計6張；1月13日至1月18日每天凌晨0點、上午11點、下午3點、晚上8點、晚上10點限量發放無消費門檻5折券，最高現折1,000元；1月13日至1月18日每天凌晨0點、中午12點、晚上6點限量推出夯品最低1元瘋搶。