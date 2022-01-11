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20年磨一劍！美度MIDO ALL DIAL系列20年 點燃建築魂

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MIDO推出2022年版本的全新All Dial羅馬競技系列限量表，譜寫下關於時光與建築之美的美麗印記。圖/美度表提供
MIDO推出2022年版本的全新All Dial羅馬競技系列限量表，譜寫下關於時光與建築之美的美麗印記。圖/美度表提供

人們常說羅馬不是一天造成的，但20年的光陰積累，確實可以留下印象、打造出深厚基礎。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）從2002年時首度推出以羅馬競技場為靈感的All Dial系列，今年適逢該系列20周年，品牌並推出2022年版本的全新All Dial羅馬競技系列限量表，譜寫下關於時光與建築之美的美麗印記。

一旦提到羅馬競技場，人們聯想到的多為圓形、三層樓高的競技場建築結構體，而MIDO的All Dial系列正是從建築結構中得到啟發，下寬、上窄的鼓型表殼一如羅馬競技場的環型結構，而面盤中宛如競賽跑道的多層次外圈，立體時標，更像是競技場內的閘口，每一分每一秒，都是一次與時間賽跑、與時間競技的壯闊進行式。

煙煤灰色的精美顆粒賦予了面盤質地，而通過瑞士天文台認證（C.O.S.C）的自動上鍊機芯，更在面盤六點鐘方向註記有chronometer字樣，機芯並具備38小時動力儲存。除了基礎的時間顯示，表款還能顯示日期與星期資訊，防水性能也達100米，足以應付生活中的不同情境。為了收藏這只別具周年、建築美學意義的表款，橘、黑雙色的專屬收藏盒再附有一枚收藏紀念牌。表款採全球限量2,022只生產，建議售價則為43,900元。

一旦提到羅馬競技場，人們聯想到的多為圓形、三層樓高的競技場建築結構體，而MIDO的All Dial系列正是從建築結構中得到啟發。圖/美度表提供
一旦提到羅馬競技場，人們聯想到的多為圓形、三層樓高的競技場建築結構體，而MIDO的All Dial系列正是從建築結構中得到啟發。圖/美度表提供
表款將配備專屬收藏盒與一枚收藏紀念牌，全球限量2,022只。圖/美度表提供
表款將配備專屬收藏盒與一枚收藏紀念牌，全球限量2,022只。圖/美度表提供
MIDO羅馬競技系列靈感源於建築20週年限量腕表，精鋼、42毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，43,900元。圖/美度表提供
MIDO羅馬競技系列靈感源於建築20週年限量腕表，精鋼、42毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，43,900元。圖/美度表提供

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