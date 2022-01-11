20年磨一劍！美度MIDO ALL DIAL系列20年 點燃建築魂

人們常說羅馬不是一天造成的，但20年的光陰積累，確實可以留下印象、打造出深厚基礎。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）從2002年時首度推出以羅馬競技場為靈感的All Dial系列，今年適逢該系列20周年，品牌並推出2022年版本的全新All Dial羅馬競技系列限量表，譜寫下關於時光與建築之美的美麗印記。

一旦提到羅馬競技場，人們聯想到的多為圓形、三層樓高的競技場建築結構體，而MIDO的All Dial系列正是從建築結構中得到啟發，下寬、上窄的鼓型表殼一如羅馬競技場的環型結構，而面盤中宛如競賽跑道的多層次外圈，立體時標，更像是競技場內的閘口，每一分每一秒，都是一次與時間賽跑、與時間競技的壯闊進行式。