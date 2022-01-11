殺菌、烘乾、除皺一次搞定！台灣三星推「AI衣管家電子衣櫥」

後疫情時代，消費者待在家中的時間變長，對居家生活品質要求提高，外出後也擔心將病菌帶入家門，因此兼具外型及抗菌功能的家電產品，逐漸成為生活必需品。看準市場趨勢，台灣三星推出Bespoke設計品味系列AI衣管家電子衣櫥（AirDresser），能透過Jet Air噴射氣流與Air Hanger循環氣流衣架、Jet Steam高溫蒸氣殺菌等一系列流程，消除99.9%衣物的常見細菌與病毒，並去除100%的塵螨及過敏原，另搭配SmartThings提供的最佳護理行程，同時兼顧健康抗菌及智慧功能，輕鬆享受潔淨生活。

Samsung AI衣管家電子衣櫥（AirDresser）一次烘乾能容納6件衣褲，藉由「Jet Air噴射氣流」及特製「Air Hanger循環氣流衣架」的上下噴射氣流，快速且安靜地去除附著於衣物內外的頑垢及異味；而「UV紫外線殺菌」、「光觸媒除臭濾網」及「Jet Steam高溫蒸氣技術」，除了能深入衣料纖維消除異味粒子，更獲得Intertek與英國抗敏協會（BAF）認證，能消滅99.9%的細菌、病毒及過敏原。此外，為滿足多元的生活型態，AirDresser電子衣櫥更能一機多用，能為約10坪的室內空間進行除濕。

智慧家電當道，AI衣管家電子衣櫥（AirDresser）搭載AI智慧烘乾技術，能利用濕度傳感器精準偵測衣物濕度，進而撫平皺褶並縮短烘乾時間。三星深厚的智慧居家技術也完美展現於AI衣管家電子衣櫥（AirDresser）上，透過SmartThings及AI智慧控制，不僅可連結手機遠端控制，更能於AI模式下個性化學習使用者習慣，省下設定行程的時間，其中「我的衣櫥」功能，能根據衣物材質提供最佳護理模式建議。AI衣管家電子衣櫥（AirDresser）搭載加熱器除垢系統，還可自行清潔消毒、使用40次還會自動通知需要清洗，大幅節省消費者清潔家電的時間。