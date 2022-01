福虎生風、如虎添「億」！ S.T. Dupont獻限量訂製瑞獸

農曆壬寅年將至,法國精品都彭(S.T. Dupont)以2022年的中國十二生肖爲主題,推出高級訂製「虎虎生風」高級訂製的手工限量款,忠實捕捉瑞獸老虎威風凜凜的姿態,置於案上,寓意新的一年萬事如意;如虎添「億」旺全年。

12生肖中,虎是獸中之王,代表威嚴,權利,榮耀。除了是強壯、威武的象徵,同時又是代表吉祥與平安的瑞獸。S.T. Dupont 的限量版虎虎生風高級訂製系列,設計靈感來自於東北虎,又稱西伯利亞虎,是最大的亞族群之一;每件作品由工匠手工精心雕刻而成,黃金潤飾打造的巨虎身形長達21公分,高32公分,精湛的雕塑工藝與佇立在巨石上,盡顯王者氣宇。打火機巧妙利用線條與色彩的衝突刻畫老虎炯炯有神的眼,筆具以黃金和中國漆潤飾老虎身上栩栩如生的斑紋,與立體虎雕刻相應成趣。 Year of Tiger限量打火機系列,價格店洽。圖/迪生提供 Year of Tiger限量筆具系列,價格店洽。圖/迪生提供 Year of Tiger限量筆具系列,價格店洽。圖/迪生提供 Year of Tiger限量打火機系列,77萬元。圖/迪生提供