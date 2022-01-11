快訊

嚴懲酒駕累犯！從嚴審查不易科罰金 判6月以下者吃牢飯

染疫聯醫護理師及餐酒館廚師男友 曾搭北捷、去居酒屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福虎生風、如虎添「億」！ S.T. Dupont獻限量訂製瑞獸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Year of Tiger限量系列手工製作過程。圖／迪生提供
Year of Tiger限量系列手工製作過程。圖／迪生提供

農曆壬寅年將至，法國精品都彭（S.T. Dupont）以2022年的中國十二生肖爲主題，推出高級訂製「虎虎生風」高級訂製的手工限量款，忠實捕捉瑞獸老虎威風凜凜的姿態，置於案上，寓意新的一年萬事如意；如虎添「億」旺全年。

12生肖中，虎是獸中之王，代表威嚴，權利，榮耀。除了是強壯、威武的象徵，同時又是代表吉祥與平安的瑞獸。S.T. Dupont 的限量版虎虎生風高級訂製系列，設計靈感來自於東北虎，又稱西伯利亞虎，是最大的亞族群之一；每件作品由工匠手工精心雕刻而成，黃金潤飾打造的巨虎身形長達21公分，高32公分，精湛的雕塑工藝與佇立在巨石上，盡顯王者氣宇。打火機巧妙利用線條與色彩的衝突刻畫老虎炯炯有神的眼，筆具以黃金和中國漆潤飾老虎身上栩栩如生的斑紋，與立體虎雕刻相應成趣。

Year of Tiger限量打火機系列，價格店洽。圖／迪生提供
Year of Tiger限量打火機系列，價格店洽。圖／迪生提供
Year of Tiger限量筆具系列，價格店洽。圖／迪生提供
Year of Tiger限量筆具系列，價格店洽。圖／迪生提供
Year of Tiger限量筆具系列，價格店洽。圖／迪生提供
Year of Tiger限量筆具系列，價格店洽。圖／迪生提供
Year of Tiger限量打火機系列，77萬元。圖／迪生提供
Year of Tiger限量打火機系列，77萬元。圖／迪生提供

法國

延伸閱讀

蘇晏霈認了大仁哥！激吻「黃金」男星甜喊：久等了

六福村新年大紅包 「生肖屬虎」全年半價！

肉泥沒用！黑白喵看獸醫秒變老虎 壯漢hold不住「請求支援」

威武霸虎、俏皮大貓 MIKIMOTO虎形胸針圓滿珍珠迎新年

相關新聞

限量1萬盒！ 必勝客「1公尺派對巨飽盒」只有50間買得到

長達1公尺、已經在網路上掀起熱烈討論的「必勝客1公尺派對巨飽盒」，自即日起正式於全台50間限定門市開始販售，一次就能享受...

台灣三星推出Bespoke設計品味系列AI衣管家電子衣櫥

後疫情時代，消費者待在家中的時間變長，對居家生活品質要求提高，外出後也擔心將病菌帶入家門，因此兼具外型及抗菌功能的家電產...

福虎生風、如虎添「億」！ S.T. Dupont獻限量訂製瑞獸

農曆壬寅年將至，法國精品都彭（S.T. Dupont）以2022年的中國十二生肖爲主題，推出高級訂製「虎虎生風」高級訂製...

熱賣人氣包、漁夫帽再進化 PRADA春夏新品超生火

新的一年，春夏新裝也陸續登場，PRADA新一季男女裝分別呈現截然不同的兩種風格，女裝透過面料與剪裁探討性感的新定義，而男...

PChome 24h購物公布「年度十大熱搜關鍵字」

迄今已累積逾1,300萬會員數的PChome 24h購物公布「2021年度十大熱搜關鍵字」，充分反映台灣消費者的生活型態...

下探8度怎麼辦？ 福容飯店推泡湯「桑幾勒」

全台急凍！超強冷空氣來襲，愈晚還愈冷，下班就來泡個溫泉，暖和一下吧！福容大飯店旗下四間分店：福隆店、淡水漁碼店、台北一館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。