福虎生風、如虎添「億」！ S.T. Dupont獻限量訂製瑞獸

農曆壬寅年將至，法國精品都彭（S.T. Dupont）以2022年的中國十二生肖爲主題，推出高級訂製「虎虎生風」高級訂製的手工限量款，忠實捕捉瑞獸老虎威風凜凜的姿態，置於案上，寓意新的一年萬事如意；如虎添「億」旺全年。

12生肖中，虎是獸中之王，代表威嚴，權利，榮耀。除了是強壯、威武的象徵，同時又是代表吉祥與平安的瑞獸。S.T. Dupont 的限量版虎虎生風高級訂製系列，設計靈感來自於東北虎，又稱西伯利亞虎，是最大的亞族群之一；每件作品由工匠手工精心雕刻而成，黃金潤飾打造的巨虎身形長達21公分，高32公分，精湛的雕塑工藝與佇立在巨石上，盡顯王者氣宇。打火機巧妙利用線條與色彩的衝突刻畫老虎炯炯有神的眼，筆具以黃金和中國漆潤飾老虎身上栩栩如生的斑紋，與立體虎雕刻相應成趣。 Year of Tiger限量打火機系列，價格店洽。圖／迪生提供 Year of Tiger限量筆具系列，價格店洽。圖／迪生提供 Year of Tiger限量筆具系列，價格店洽。圖／迪生提供 Year of Tiger限量打火機系列，77萬元。圖／迪生提供