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熱賣人氣包、漁夫帽再進化 PRADA春夏新品超生火

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA發表春夏系列。圖／PRADA提供
PRADA發表春夏系列。圖／PRADA提供

新的一年，春夏新裝也陸續登場，PRADA新一季男女裝分別呈現截然不同的兩種風格，女裝透過面料與剪裁探討性感的新定義，而男裝則是在正裝中注入休閒、度假風。對於PRADA三角標誌也都有更摩登有趣的詮釋方式，讓人見到品牌不斷進化的創新魅力。

在PRADA春夏女裝許多細節中，都可以感受到品牌聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons藉由服裝構想誘惑魅力的企圖。正面看來非常正式典雅的緞面洋裝，背後卻是大露背設計，並搭配拖曳的裙擺，隨著步伐展現飄逸性感姿態。休閒的針織polo衫，內建罩杯支撐胸型，在中性中注入些許火辣意味，極短版的淺水面料短褲裙露出修長美腿，俐落時尚。抽繩馬甲式的設計細節，也形塑出女性優美的身形。

前幾季推出後就成為熱賣人氣王的Cleo包，在本季換上了紅色，另外也有長方形的新款拋光牛皮肩背包，復古簡約。尖頭楔型鞋依舊運用了許多飽和色系呈現，更加深時髦的現代感。

男裝部分，建構出隨時可以去海邊的休閒感，把西裝長褲捲成短褲、用毛巾布打造連帽上衣、彩色條紋亞麻襯衫等等，都展現出自在隨性的從容態度。標誌性的三角Logo拿掉品牌字樣，只保留三角形的布章點綴在服裝、配件的細節處，低調中不失多變的造型趣味。同樣是熱賣款的尼龍漁夫帽，本季以「前短後長」的線條搭配尼龍小包裝飾，還附上可以裝上墨鏡的設計，預計也再度會成為人氣單品代表。

男裝部分，建構出隨時可以去海邊的休閒感。圖／PRADA提供
男裝部分，建構出隨時可以去海邊的休閒感。圖／PRADA提供
條紋漁夫帽，29,000元。圖／PRADA提供
條紋漁夫帽，29,000元。圖／PRADA提供
經典標誌三角肩背包，52,000元。圖／PRADA提供
經典標誌三角肩背包，52,000元。圖／PRADA提供
拋光牛皮肩背包，88,000元。圖／PRADA提供
拋光牛皮肩背包，88,000元。圖／PRADA提供
休閒的針織polo衫，內建罩杯支撐胸型，在中性中注入些許火辣意味。圖／PRADA提供
休閒的針織polo衫，內建罩杯支撐胸型，在中性中注入些許火辣意味。圖／PRADA提供
用毛巾布打造連帽上衣，很有度假風情。圖／PRADA提供
用毛巾布打造連帽上衣，很有度假風情。圖／PRADA提供
尖頭楔型鞋依舊運用了許多飽和色系呈現，更加深時髦的現代感。圖／PRADA提供
尖頭楔型鞋依舊運用了許多飽和色系呈現，更加深時髦的現代感。圖／PRADA提供
正面看來非常正式典雅的緞面洋裝，背後卻是大露背設計，並搭配拖曳的裙擺，隨著步伐展現飄逸性感姿態。圖／PRADA提供
正面看來非常正式典雅的緞面洋裝，背後卻是大露背設計，並搭配拖曳的裙擺，隨著步伐展現飄逸性感姿態。圖／PRADA提供
前幾季推出後就成為熱賣人氣王的Cleo包，在本季換上了紅色。圖／PRADA提供
前幾季推出後就成為熱賣人氣王的Cleo包，在本季換上了紅色。圖／PRADA提供

品牌 PRADA

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