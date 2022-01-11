熱賣人氣包、漁夫帽再進化 PRADA春夏新品超生火

新的一年，春夏新裝也陸續登場，PRADA新一季男女裝分別呈現截然不同的兩種風格，女裝透過面料與剪裁探討性感的新定義，而男裝則是在正裝中注入休閒、度假風。對於PRADA三角標誌也都有更摩登有趣的詮釋方式，讓人見到品牌不斷進化的創新魅力。

在PRADA春夏女裝許多細節中，都可以感受到品牌聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons藉由服裝構想誘惑魅力的企圖。正面看來非常正式典雅的緞面洋裝，背後卻是大露背設計，並搭配拖曳的裙擺，隨著步伐展現飄逸性感姿態。休閒的針織polo衫，內建罩杯支撐胸型，在中性中注入些許火辣意味，極短版的淺水面料短褲裙露出修長美腿，俐落時尚。抽繩馬甲式的設計細節，也形塑出女性優美的身形。

前幾季推出後就成為熱賣人氣王的Cleo包，在本季換上了紅色，另外也有長方形的新款拋光牛皮肩背包，復古簡約。尖頭楔型鞋依舊運用了許多飽和色系呈現，更加深時髦的現代感。