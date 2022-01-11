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PChome 24h購物公布「年度十大熱搜關鍵字」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物「2021年度熱搜關鍵字」集中於防疫物資、3C娛樂類商品，遠距生活更促動「筆電」銷量暴增5成。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「2021年度熱搜關鍵字」集中於防疫物資、3C娛樂類商品，遠距生活更促動「筆電」銷量暴增5成。圖／PChome 24h購物提供

迄今已累積逾1,300萬會員數的PChome 24h購物公布「2021年度十大熱搜關鍵字」，充分反映台灣消費者的生活型態，其中「口罩」仍榮登榜首，其次依序為小米、Nintendo Switch、酒精、衛生紙、筆電、即享券、AirPods Pro、泡麵、防護面罩，綜觀榜單，集中於防護日用、生活物資、遠距及居家必備的3C娛樂類商品。

台灣2021代表字大選由「宅」字獲選，PChome 24h購物觀察，自去年防疫規格升級、全台三級警戒使民眾外出受限，線上網購成為消費者主要採購通路；而企業啟動居家辦公（WFH）、各級學校採線上教學模式，不僅帶動麥克風、視訊攝影機、電腦桌、電競椅等買氣急遽升溫，更加速零接觸消費趨勢發展。

防疫口罩不離身，PChome 24h購物全年賣出超過千萬片口罩，蟬聯熱銷冠軍，熱銷品牌包括中衛、美德、匠心、艾可兒等，連帶推升衛生紙、水、尿布、乾洗手等民生必需品買氣，居家簡單烹調的食品類銷售成長顯著，其中PChome 24h購物為電商獨家開賣的「一蘭拉麵」，去年最高創下單日銷破千碗紀錄。此外，疫情提升大眾健康意識，帶動具血氧偵測功能的智慧穿戴商品銷售，去年新品小米手環6因新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，首波預購10分鐘內即搶購一空。

居家辦公與線上教學促使遠距生活成為社會新常態，刺激全站筆電銷量年狂飆5成，根據市場研究機構GFK報告，PChome 24h購物筆電類銷售領先全市場第一、創單月市佔歷史新高紀錄，其中以兼具文書與娛樂用途的電競筆電最熱銷，熱銷款包括ASUS ROG潮流系列、MSI、技嘉等。

零接觸消費趨勢增長，為減少現金接觸頻率，電子票券銷量年暴增近1.5倍、交易量衝上PChome 24h購物App年度第一名，同步帶動App電子票匣功能使用率倍增，熱門電子票券如全家便利商店咖啡系列、CITY CAFE提貨券、肯德基即享券等。

東京奧運熱潮激起全台民眾熱血支持，「舒跑 X 戴資穎聯名Q版悠遊卡」狂銷近萬張，於造型悠遊卡中飆出年度黑馬，而PChome 24h購物獨家提供運促會「Bonilla a la Vista西班牙油漆桶馬鈴薯片」作為補給品，受奧運選手合影加持，網路打卡盛況猛烈、單日銷售破千桶。

此外，自去年10月五倍券啟用後，符合可一次消費5,000面額的高單價商品廣受歡迎，其中又以AirPods系列銷售表現驚人，銷量相當於可堆疊出50座101之高，更於大台北地區及中部傲視全品項稱冠。

瞄準尾牙獎品採購商機，PChome 24h購物特別打造全站活動「尾牙我最大．年終決勝清單」2.9折起，再推「iPhone企業採購專區」最多狂降萬元，主打iPhone 13系列新機超值組合促惠價，同時全站推薦熱門採購商品如MacBook Air 13特價27,790元、Dyson SV15 V11 Fluffy Extra手持無線吸塵器瘋殺6折只要14,900元、SAMSUNG三星65吋智慧連網液晶電視搶購價32,900元、LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS激降破萬特價56,900元、雷蛇Razer Iskur電競椅促銷價12,999元等抽獎夯品，即日起至1月31日下單家電指定品單筆消費滿1元，可登記抽東方不敗電動麻將桌（市值33,000元）、家電指定品累積滿5萬元登記送2,022P幣（限量贈完為止）。

PChome 24h購物公布「2021年度十大熱搜關鍵字」，榜首「口罩」賣破千萬片，零接觸商機刺激電子票券銷量狂飆近1.5倍，堪稱年度最強黑馬。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公布「2021年度十大熱搜關鍵字」，榜首「口罩」賣破千萬片，零接觸商機刺激電子票券銷量狂飆近1.5倍，堪稱年度最強黑馬。圖／PChome 24h購物提供
東京奧運熱潮激起全台民眾熱血支持，「舒跑 X 戴資穎聯名Q版悠遊卡」狂銷近萬張。圖／PChome 24h購物提供
東京奧運熱潮激起全台民眾熱血支持，「舒跑 X 戴資穎聯名Q版悠遊卡」狂銷近萬張。圖／PChome 24h購物提供
去年新品小米手環6因新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，首波預購10分鐘內即搶購一空。圖／PChome 24h購物提供
去年新品小米手環6因新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，首波預購10分鐘內即搶購一空。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物為電商獨家開賣的「一蘭拉麵」，去年最高創下單日銷破千碗紀錄。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物為電商獨家開賣的「一蘭拉麵」，去年最高創下單日銷破千碗紀錄。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公布「2021年度十大熱搜關鍵字」，Nintendo Switch排名第3。圖為Nintendo Switch藍紅主機（電量加強版）。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公布「2021年度十大熱搜關鍵字」，Nintendo Switch排名第3。圖為Nintendo Switch藍紅主機（電量加強版）。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公布「2021年度十大熱搜關鍵字」，充分反映台灣消費者的生活型態，其中「口罩」仍榮登榜首。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公布「2021年度十大熱搜關鍵字」，充分反映台灣消費者的生活型態，其中「口罩」仍榮登榜首。圖／PChome 24h購物提供
去年10月五倍券啟用後，符合可一次消費5,000面額的高單價商品廣受歡迎，其中又以AirPods系列銷售表現驚人，銷量相當於可堆疊出50座101之高，更於大台北地區及中部傲視全品項稱冠。圖／PChome 24h購物提供
去年10月五倍券啟用後，符合可一次消費5,000面額的高單價商品廣受歡迎，其中又以AirPods系列銷售表現驚人，銷量相當於可堆疊出50座101之高，更於大台北地區及中部傲視全品項稱冠。圖／PChome 24h購物提供

PChome 衛生紙

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