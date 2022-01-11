PChome 24h購物公布「年度十大熱搜關鍵字」

迄今已累積逾1,300萬會員數的PChome 24h購物公布「2021年度十大熱搜關鍵字」，充分反映台灣消費者的生活型態，其中「口罩」仍榮登榜首，其次依序為小米、Nintendo Switch、酒精、衛生紙、筆電、即享券、AirPods Pro、泡麵、防護面罩，綜觀榜單，集中於防護日用、生活物資、遠距及居家必備的3C娛樂類商品。

台灣2021代表字大選由「宅」字獲選，PChome 24h購物觀察，自去年防疫規格升級、全台三級警戒使民眾外出受限，線上網購成為消費者主要採購通路；而企業啟動居家辦公（WFH）、各級學校採線上教學模式，不僅帶動麥克風、視訊攝影機、電腦桌、電競椅等買氣急遽升溫，更加速零接觸消費趨勢發展。

防疫口罩不離身，PChome 24h購物全年賣出超過千萬片口罩，蟬聯熱銷冠軍，熱銷品牌包括中衛、美德、匠心、艾可兒等，連帶推升衛生紙、水、尿布、乾洗手等民生必需品買氣，居家簡單烹調的食品類銷售成長顯著，其中PChome 24h購物為電商獨家開賣的「一蘭拉麵」，去年最高創下單日銷破千碗紀錄。此外，疫情提升大眾健康意識，帶動具血氧偵測功能的智慧穿戴商品銷售，去年新品小米手環6因新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，首波預購10分鐘內即搶購一空。

居家辦公與線上教學促使遠距生活成為社會新常態，刺激全站筆電銷量年狂飆5成，根據市場研究機構GFK報告，PChome 24h購物筆電類銷售領先全市場第一、創單月市佔歷史新高紀錄，其中以兼具文書與娛樂用途的電競筆電最熱銷，熱銷款包括ASUS ROG潮流系列、MSI、技嘉等。

零接觸消費趨勢增長，為減少現金接觸頻率，電子票券銷量年暴增近1.5倍、交易量衝上PChome 24h購物App年度第一名，同步帶動App電子票匣功能使用率倍增，熱門電子票券如全家便利商店咖啡系列、CITY CAFE提貨券、肯德基即享券等。

東京奧運熱潮激起全台民眾熱血支持，「舒跑 X 戴資穎聯名Q版悠遊卡」狂銷近萬張，於造型悠遊卡中飆出年度黑馬，而PChome 24h購物獨家提供運促會「Bonilla a la Vista西班牙油漆桶馬鈴薯片」作為補給品，受奧運選手合影加持，網路打卡盛況猛烈、單日銷售破千桶。

此外，自去年10月五倍券啟用後，符合可一次消費5,000面額的高單價商品廣受歡迎，其中又以AirPods系列銷售表現驚人，銷量相當於可堆疊出50座101之高，更於大台北地區及中部傲視全品項稱冠。