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女士專屬飛行陀飛輪 蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies鉑金鑲鑽款腕表，35毫米鉑金鑲鑽表殼、蕭邦L.U.C 96.24-L型自動上鍊陀飛輪機芯，配藍色磨砂帆布表帶，全球限量發行25只，548萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies鉑金鑲鑽款腕表，35毫米鉑金鑲鑽表殼、蕭邦L.U.C 96.24-L型自動上鍊陀飛輪機芯，配藍色磨砂帆布表帶，全球限量發行25只，548萬元。圖／蕭邦提供

2022年伊始，家族經營的瑞士高級製表品牌蕭邦（Chopard）就為優雅的女士獻出最新力作L.U.C Flying T Twin Ladies。這款腕表共兩個型號，以符合倫理道德標準的18K玫瑰金或鉑金打造表殼，鑲嵌璀璨鑽石；搭載蕭邦表廠於2019年時首度面世的L.U.C 96.24-L型自動上鍊飛行陀飛輪機芯，特別採用蕭邦獨特的Twin技術，擁有兩個疊置發條盒和高度精確的調校功能。這兩款腕表限量發行25枚，皆有瑞士官方天文台精密時計認證 （COSC）和「日內瓦印記」（Poinçon de Genève）認證。

L.U.C Flying T Twin Ladies腕表採用精緻貼合女性纖細手腕的35毫米表徑，超薄表殼厚度僅7.47毫米，並以精湛細緻的工藝為表殼、表耳、表冠和表圈等全部鑲滿璀璨鑽石。6時位置的大視窗可見飛行陀飛輪展現製表工藝，飛行陀飛輪框架上設小秒針顯示，12時標以鍍金處理，其他時標均鑲嵌明亮式切割圓鑽。鉑金表款的表盤上以陀飛輪框架為中心鋪鑲滿鑽，耀眼奪目。

L.U.C Flying T Twin Ladies創新的L.U.C 96.24-L型機芯，是蕭邦表廠首款搭載飛行陀飛輪的自動上鍊機芯，因取消上層表橋、將陀飛輪固定於下方，因此能將厚度降低至3.30毫米，搭配22K金微型自動盤並採用蕭邦Twin技術設置兩個疊置發條盒，具備65小時動力儲存功能；鉑金款的微型陀飛輪更鑲滿鑽石，體現內外皆美的精緻美學。

蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies玫瑰金款腕表，35毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽表殼、白色珍珠貝母表盤鑲鑽時標、蕭邦L.U.C 96.24-L型自動上鍊陀飛輪機芯，配藍色磨砂帆布表帶，全球限量發行25只，453萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies玫瑰金款腕表，35毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽表殼、白色珍珠貝母表盤鑲鑽時標、蕭邦L.U.C 96.24-L型自動上鍊陀飛輪機芯，配藍色磨砂帆布表帶，全球限量發行25只，453萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies玫瑰金款腕表推出符合倫理道德標準的18K玫瑰金和鉑金款式，各限量25只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies玫瑰金款腕表推出符合倫理道德標準的18K玫瑰金和鉑金款式，各限量25只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies鉑金鑲鑽款腕表，35毫米鉑金鑲鑽表殼、蕭邦L.U.C 96.24-L型自動上鍊陀飛輪機芯，配藍色磨砂帆布表帶，全球限量發行25只，548萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies鉑金鑲鑽款腕表，35毫米鉑金鑲鑽表殼、蕭邦L.U.C 96.24-L型自動上鍊陀飛輪機芯，配藍色磨砂帆布表帶，全球限量發行25只，548萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies玫瑰金款腕表推出符合倫理道德標準的18K玫瑰金和鉑金款式，各限量25只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies玫瑰金款腕表推出符合倫理道德標準的18K玫瑰金和鉑金款式，各限量25只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies玫瑰金款腕表，35毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽表殼、白色珍珠貝母表盤鑲鑽時標、蕭邦L.U.C 96.24-L型自動上鍊陀飛輪機芯，配綠色鱷魚皮表帶，全球限量發行25只，453萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies玫瑰金款腕表，35毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽表殼、白色珍珠貝母表盤鑲鑽時標、蕭邦L.U.C 96.24-L型自動上鍊陀飛輪機芯，配綠色鱷魚皮表帶，全球限量發行25只，453萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies鉑金鑲鑽款腕表，35毫米鉑金鑲鑽表殼、蕭邦L.U.C 96.24-L型自動上鍊陀飛輪機芯，配藍色鱷魚皮表帶，全球限量發行25只，548萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies鉑金鑲鑽款腕表，35毫米鉑金鑲鑽表殼、蕭邦L.U.C 96.24-L型自動上鍊陀飛輪機芯，配藍色鱷魚皮表帶，全球限量發行25只，548萬元。圖／蕭邦提供

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