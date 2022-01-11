女士專屬飛行陀飛輪 蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies

2022年伊始，家族經營的瑞士高級製表品牌蕭邦（Chopard）就為優雅的女士獻出最新力作L.U.C Flying T Twin Ladies。這款腕表共兩個型號，以符合倫理道德標準的18K玫瑰金或鉑金打造表殼，鑲嵌璀璨鑽石；搭載蕭邦表廠於2019年時首度面世的L.U.C 96.24-L型自動上鍊飛行陀飛輪機芯，特別採用蕭邦獨特的Twin技術，擁有兩個疊置發條盒和高度精確的調校功能。這兩款腕表限量發行25枚，皆有瑞士官方天文台精密時計認證 （COSC）和「日內瓦印記」（Poinçon de Genève）認證。

L.U.C Flying T Twin Ladies腕表採用精緻貼合女性纖細手腕的35毫米表徑，超薄表殼厚度僅7.47毫米，並以精湛細緻的工藝為表殼、表耳、表冠和表圈等全部鑲滿璀璨鑽石。6時位置的大視窗可見飛行陀飛輪展現製表工藝，飛行陀飛輪框架上設小秒針顯示，12時標以鍍金處理，其他時標均鑲嵌明亮式切割圓鑽。鉑金表款的表盤上以陀飛輪框架為中心鋪鑲滿鑽，耀眼奪目。