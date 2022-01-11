快訊

確診足跡燒到北市信義區 一蘭拉麵緊急停業清消

F-16V疑墜落現場搜尋情況曝光 民眾：常見軍機練習炸射

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬天吃鍋！ 看5種特色鍋底 「肉大人」教你剩湯大變身

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
中保餐飲旗下的肉大人火鍋推出5款新湯底。圖／中保餐飲提供
中保餐飲旗下的肉大人火鍋推出5款新湯底。圖／中保餐飲提供

吃貨們請注意！「肉大人」火鍋再推5款湯底，即起在中保無限家搶先上架，湯底不只搭火鍋，除了雜炊還能變換義大利麵、牛肉麵等新吃法，冷冷的天正好一嘗。

天氣轉冷，中保餐飲提早備齊5種肉大人的特色火鍋湯底，包括酸白菜、泡椒麻辣、蕃茄培根、大根牛骨、蒜頭味噌，除了涮肉，最後的湯底可以加入米飯、蛋液、蔥花變成雜炊，肉大人也提供多種創意吃法。

酸香迷人的培根豬番茄湯，一直是不敗的經典湯頭。為了展現清爽香氣與濃郁肉質調甜味，再加上了台式傳統石頭火鍋元素，成為最佳的老饕選擇。首先，可將培根、洋蔥絲、蒜片、黑胡椒粒及無鹽奶油放入鍋底，以大火快炒爆香，再加入延齡堂番茄釀與紹興酒製作成高湯；湯底吃到最後，建議可拌入事先燙熟過的義大利螺旋麵，鋪上馬扎瑞拉乳酪進烤箱烤到乳酪融化，又是一道全新的美好滋味。

大根牛骨湯中的「大根」，即白蘿蔔，以日系清爽元素為概念，湯底加入牛大骨後必須細心剔除油脂與雜質，再加上蔥、老薑、白胡椒粒、紅花椒、青花椒、白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥與延齡堂的蘿蔔釀，以大火滾、小火燉煮超過4小時，湯底醇厚不油膩，建議搭配日本和牛或是台灣黃牛肉，湯底到最後的吃法，無論是加入米飯和蛋液變成雜炊，或甚至作為牛肉麵的湯底都非常適合。

除了酸白菜湯底之外，也有口感溫潤的蒜頭釀味噌湯。精選蒜泥與日本粗金味噌熬煮，其中還選用以高粱酒粕、台南七股蒜頭、鹽、水及天然香料經30天釀造，發酵過程中催化出對健康有益的蒜素的台南延齡堂吳老爺自產蒜頭釀，建議搭配台灣桂丁雞腿肉，搭配口感清香的蔬菜大骨湯，打造出美味又清爽頂級湯底，湯底最後煮滾打顆蛋包煮熟，將熱湯淋在煮熟的麵線上、滴兩滴麻油，超暖胃。

經典的肉大人湯品，正是這一鍋「私房酸白菜鍋」，來自台南延齡堂吳老爺的酸白菜鍋底，使用獨家高粱二次發酵酸白菜製作，展現入口馨香不過酸的自然發酵氣息，湯頭單喝清爽優雅。建議搭配台灣五花豬肉片，最後搭配寬粉絲或是細冬粉食材，有著相輔相成的迷人風味。

「泡椒麻辣湯」湯頭鮮香麻辣，是一般不吃辣的人也能挑戰的「輕麻辣」。泡椒精選雞心辣椒與大紅袍，搭配朝天椒、青花椒、豆蔻等辛香料與酒釀發酵而成。而湯頭部分則是以雞骨為主，搭配洋蔥西芹跟蘋果及牛油打底，再加上泡椒、辣豆瓣、乾辣椒等，最後還要再跟酒釀、醬油與冰糖熬煮，微酸、微辣、微麻，建議搭配美國頂級牛小排、王子麵，絕對是最佳拍檔。

購買通路可選擇中保集團電商平台─中保無限家：www.livingplus.com.tw；或可透過B-Terminal電商平台訂購：www.b-terminal.com.tw

肉大人5款火鍋湯頭，全為發酵食材，即日起上架開賣。圖／中保餐飲提供
肉大人5款火鍋湯頭，全為發酵食材，即日起上架開賣。圖／中保餐飲提供

火鍋 電商

延伸閱讀

王品首間麻辣鍋吃到飽「嚮辣」開幕！免費享干貝無限吃

新北／泰夯串燒泰式傳統紅土陶鍋 湯底香料滋味調和得很好

食譜／蒜頭拌麵線 味道一等一的清爽乾拌麵

蒜頭關稅未提高農民擔心 立委質問農委會答案是這樣

相關新聞

限量1萬盒！ 必勝客「1公尺派對巨飽盒」只有50間買得到

長達1公尺、已經在網路上掀起熱烈討論的「必勝客1公尺派對巨飽盒」，自即日起正式於全台50間限定門市開始販售，一次就能享受...

女士專屬飛行陀飛輪 蕭邦L.U.C Flying T Twin Ladies

2022年伊始，家族經營的瑞士高級製表品牌蕭邦（Chopard）就為優雅的女士獻出最新力作L.U.C Flying T ...

遠百花蓮店福袋13日起開賣 首次祭3特獎獎品總值逾百萬

花蓮人每年農曆春節期待的重頭戲「遠百福袋」，預購，今年總共推出1200份，其中千份將於13日起預購，200份在大年初一現...

冬天吃鍋！ 看5種特色鍋底 「肉大人」教你剩湯大變身

吃貨們請注意！「肉大人」火鍋再推5款湯底，即起在中保無限家搶先上架，湯底不只搭火鍋，除了雜炊還能變換義大利麵、牛肉麵等新...

樂團告五人首穿新厚T系列 告白UNIQLO「就像生活的一部分」

樂團告五人因為演唱台劇《華燈初上》片尾曲在近期可說是當紅炸子雞，尾牙、商演接不完，今日還出席服飾品牌UNIQLO新產品發...

恭賀！好萊塢配樂大師漢斯季默再次勇奪金球獎

第79屆金球獎已於台灣時間周一（10日）上午登場，其中象徵電影音樂人的最高榮耀之一「金球獎最佳原創配樂」，則由入圍「常客」漢斯季默以「沙丘」擊敗眾人一舉奪得，也是他繼2001「神鬼戰士」後再度獲得金球獎殊榮。漢斯季默是當今影壇中最有影響力的音樂家，曾為多部知名電影創作配樂，包括曾拿下奧斯卡及金球獎雙料殊榮的「神鬼戰士」、「獅子王」等，是電影圈公認的「好萊塢御用配樂大師」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。