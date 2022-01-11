冬天吃鍋！ 看5種特色鍋底 「肉大人」教你剩湯大變身

吃貨們請注意！「肉大人」火鍋再推5款湯底，即起在中保無限家搶先上架，湯底不只搭火鍋，除了雜炊還能變換義大利麵、牛肉麵等新吃法，冷冷的天正好一嘗。

天氣轉冷，中保餐飲提早備齊5種肉大人的特色火鍋湯底，包括酸白菜、泡椒麻辣、蕃茄培根、大根牛骨、蒜頭味噌，除了涮肉，最後的湯底可以加入米飯、蛋液、蔥花變成雜炊，肉大人也提供多種創意吃法。

酸香迷人的培根豬番茄湯，一直是不敗的經典湯頭。為了展現清爽香氣與濃郁肉質調甜味，再加上了台式傳統石頭火鍋元素，成為最佳的老饕選擇。首先，可將培根、洋蔥絲、蒜片、黑胡椒粒及無鹽奶油放入鍋底，以大火快炒爆香，再加入延齡堂番茄釀與紹興酒製作成高湯；湯底吃到最後，建議可拌入事先燙熟過的義大利螺旋麵，鋪上馬扎瑞拉乳酪進烤箱烤到乳酪融化，又是一道全新的美好滋味。

大根牛骨湯中的「大根」，即白蘿蔔，以日系清爽元素為概念，湯底加入牛大骨後必須細心剔除油脂與雜質，再加上蔥、老薑、白胡椒粒、紅花椒、青花椒、白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥與延齡堂的蘿蔔釀，以大火滾、小火燉煮超過4小時，湯底醇厚不油膩，建議搭配日本和牛或是台灣黃牛肉，湯底到最後的吃法，無論是加入米飯和蛋液變成雜炊，或甚至作為牛肉麵的湯底都非常適合。

除了酸白菜湯底之外，也有口感溫潤的蒜頭釀味噌湯。精選蒜泥與日本粗金味噌熬煮，其中還選用以高粱酒粕、台南七股蒜頭、鹽、水及天然香料經30天釀造，發酵過程中催化出對健康有益的蒜素的台南延齡堂吳老爺自產蒜頭釀，建議搭配台灣桂丁雞腿肉，搭配口感清香的蔬菜大骨湯，打造出美味又清爽頂級湯底，湯底最後煮滾打顆蛋包煮熟，將熱湯淋在煮熟的麵線上、滴兩滴麻油，超暖胃。

經典的肉大人湯品，正是這一鍋「私房酸白菜鍋」，來自台南延齡堂吳老爺的酸白菜鍋底，使用獨家高粱二次發酵酸白菜製作，展現入口馨香不過酸的自然發酵氣息，湯頭單喝清爽優雅。建議搭配台灣五花豬肉片，最後搭配寬粉絲或是細冬粉食材，有著相輔相成的迷人風味。

「泡椒麻辣湯」湯頭鮮香麻辣，是一般不吃辣的人也能挑戰的「輕麻辣」。泡椒精選雞心辣椒與大紅袍，搭配朝天椒、青花椒、豆蔻等辛香料與酒釀發酵而成。而湯頭部分則是以雞骨為主，搭配洋蔥西芹跟蘋果及牛油打底，再加上泡椒、辣豆瓣、乾辣椒等，最後還要再跟酒釀、醬油與冰糖熬煮，微酸、微辣、微麻，建議搭配美國頂級牛小排、王子麵，絕對是最佳拍檔。