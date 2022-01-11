樂團告五人首穿新厚T系列 告白UNIQLO「就像生活的一部分」

樂團告五人因為演唱台劇《華燈初上》片尾曲在近期可說是當紅炸子雞，尾牙、商演接不完，今日還出席服飾品牌UNIQLO新產品發佈會，並將於線上開唱「好不容易」，讓歌迷與影迷都能感受不一樣的氛圍。

本季的燒腦夯劇《華燈初上》讓所有影迷都在猜到底誰是兇手？連演唱片尾曲的樂團告五人，在出席UNIQLO新品活動時，都不免俗的被問到這題。他們坦承，也只看過第一季的劇本， 所以真的也不知道兇手到底是誰，但看過片花之後，三人都認為「花子」嫌疑很大，還笑說「不然我回去幫你問Rose媽媽（林心如）」。面對農曆新年到來，告五人也期待2月的巡迴演唱，能不受疫情影響，順利進行。

現場除了各五人精彩演出外，UNIQLO更從即日起到1月16日，在新莊中正路店設置時尚打卡點。圖／UNIQLO提供

告五人今日現身UNIQLO新莊店，不只是詮釋新厚T系列，還將線下與線上串連，舉辦迷你演唱會。聊到對於品牌的印象，三人也都表示「UNIQLO一直以來都是生活中的一部分」，哲謙更透露會一次買10件套頭上衣，不只私下可穿，活動的時候也可以內搭。而對於本季UNIQLO推出厚T系列，犬青更是大為讚賞，認為女裝的短版上衣，好看又好穿，「感覺比例看起來更好了」。雲安則覺得新厚T系列顏色選擇很多，「所以我們三個人演出（服裝）時都不用多想，很快地就能整合出完美的系統」。

告五人犬青穿搭掌握「上短下長」的時尚公式輕鬆拉長身形，穿出好比例。圖／UNIQLO提供

在穿搭上向來特別注重細節的告五人雲安，講究穿搭層次感，這次以「正裝穿」風格現身，疊搭襯衫跟厚T舒適有型。圖／UNIQLO提供

告五人哲謙分享自己的懶人時尚法，就是把握相同色系搭配原則，簡單有型。圖／UNIQLO提供

UNIQLO休閒連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供