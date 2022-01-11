換上猩紅色訂製服 愛黛兒美如童話皇后

無論是在東方或西方，紅色都帶有濃濃節慶氛圍，近來英國歌后愛黛兒（Adele）和英國劍橋公爵夫人凱特密道頓不約而同都以紅色系的服裝穿出隆重時尚感，溫馨喜氣的風格也像是為新的一年帶來無限希望，優雅又討喜。

瘦身有成的愛黛兒，在新年一開始就帶給大家超大的驚喜，日前她在個人IG平台上釋出一組照片，與粉絲分享最新創作的單曲MV《Oh My God》的造型。只見她身穿Vivienne Westwood訂製系列的猩紅色馬甲洋裝，緞面材質更顯高貴，搭配薄紗裙身，增添一絲夢幻氣息。露出肩線與鎖骨也非常性感，拿著蘋果的她既像是童話故事中的皇后，也宛如好萊塢黃金年代的經典女星。