看永恆慕夏特展 是元介啟發創作靈感

捷克國寶藝術家「慕夏」以繾綣柔美的「線條」風格深刻影響後世藝術，「永恆慕夏-線條的魔術」特展是慕夏畫展睽違十年再次來台，高達200件以上的展件包含多幅原作、早期手稿、收藏品，以及受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們作品，一路參觀下來讓人大飽眼福，受到許多藝術迷的矚目，也吸引不少藝人前往觀展。

慕夏展曾受到疫情影響延至12月18日開展，是台灣疫情趨緩後首場國際級畫展，讓不少關注藝文的藝人也慕名前往觀展。喜歡畫畫的藝人是元介得知慕夏展又要再來台灣展出時，即表現高度的興趣，於開展當天前往觀展，「慕夏大師將女生的美透過線條，去勾出很迷人很動人的一張畫。」他也在語音導覽的介紹下，彷彿沉浸在世紀末的氛圍中，在每幅畫裡仔細感受新藝術運動的年輕與多變，「看完展後靈感大發，回去可以好好創作了！」另外俗女媽「于子育」也說看完慕夏展，「你會感覺有更多的想像力與動力，去做更多更好的事。」

主辦單位聯合數位文創為回饋更多喜歡藝術的民眾，「永恆慕夏-線條的魔術 特展」與同樣在中正紀念堂展出的「瘋癲．夢境．神曲─天才 達利展」推出聯合套票，對於喜愛逛展的民眾可以一次看雙展，非常值回票價！