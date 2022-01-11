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恭賀！好萊塢配樂大師漢斯季默再次勇奪金球獎

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「電影配樂傳奇」劇照中的漢斯季默。圖／Giloo紀實影音提供
「電影配樂傳奇」劇照中的漢斯季默。圖／Giloo紀實影音提供

第79屆金球獎已於台灣時間周一（10日）上午登場，其中象徵電影音樂人的最高榮耀之一「金球獎最佳原創配樂」，則由入圍「常客」漢斯季默以「沙丘」擊敗眾人一舉奪得，也是他繼2001「神鬼戰士」後再度獲得金球獎殊榮。漢斯季默是當今影壇中最有影響力的音樂家，曾為多部知名電影創作配樂，包括曾拿下奧斯卡及金球獎雙料殊榮的「神鬼戰士」、「獅子王」等，是電影圈公認的「好萊塢御用配樂大師」。

值得一提的是，漢斯季默團隊也將在今年四月跨海來台，舉辦以其為名的主題演出「漢斯季默：好萊塢王者之音」。演出將由漢斯季默親自策畫，完整還原「全面啟動」、「神鬼戰士」、「獅子王」等多部熱門電影配樂。活動更與Giloo紀實影音合作電影配樂主題線上影展，片單包括「電影配樂傳奇」、「電影音效傳奇」、「坂本龍一：終章」、「搖滾師匠：細野晴臣」等多部當代電影配樂名家紀錄電影，1/31前購買4300元以上票區，可獲得 Giloo 線上影展30天觀賞序號！

由聯合數位文創主辦的「漢斯季默：好萊塢王者之音」將於2022年4月在臺北流行音樂中心首度登場。即日起購買雙人套票享88折優惠，購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2（每日9:00-18:00）。

電影 好萊塢 獅子

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