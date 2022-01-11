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口罩持續戴怎麼招桃花？ 學超模Irene Kim養出完美電眼

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
南韓人氣超模Irene Kim成為海洋拉娜代言人。圖／海洋拉娜提供
南韓人氣超模Irene Kim成為海洋拉娜代言人。圖／海洋拉娜提供

疫情又蠢蠢欲動，大家外出時一定要把口罩戴好，而也因為戴口罩，只會露出最迷人電眼，那麽更要好好保護眼睛，特別是乾冷的冬季，如果眼周不好好保養，反而會產生細紋，根本招不了桃花啊！受到許多人喜愛的南韓人氣超模Irene Kim，最近成為海洋拉娜LA MER的亞太區品牌大使，而她就自己長期使用濃萃修復眼霜，保養眼周肌膚。

Irene Kim被稱為南韓最會穿衣服的女人，除了接連走秀與代言外，也創立自己的品牌，傳達對美與生活的態度，而她也分享，美麗不是靠天生，更要靠自己的努力，而使用保養品時，Irene Kim更強調要親自試用，真的有效才能持續長久使用。

在代言海洋拉娜之前，Irene Kim已經就是愛用者，不僅長期使用乳霜，讓她素顏上鏡也不怕，近期更使用濃萃修復眼霜，保養眼周肌膚。

根據調查，超過5成的台灣女性對於眼周細紋、黑眼圈感到困擾，而濃萃修復眼霜含有高倍濃縮奇蹟活凝金萃，能夠淡化細紋、黑眼圈，恢復肌膚活力。Irene Kim也特別好友模特兒金珍京Jin Kyung Kim一同拍攝影片，養出眼周肌膚活力就得靠濃萃修復眼霜。

海洋拉娜濃萃修復眼霜／15ml／8,900元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜濃萃修復眼霜／15ml／8,900元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜眼部護理系列。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜眼部護理系列。圖／海洋拉娜提供

口罩 品牌 模特兒 南韓

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