「元宇宙」始祖？知名動畫《刀劍神域》元年來臨！

2022年「元宇宙」話題廣受人討論，那你看過知名經典動畫《刀劍神域》了嗎？此部講述人們靠著虛擬實境VR的機器「NerveGear」，完全潛行進入虛擬世界。進入後才發現這是個只進不出的死亡遊戲，交織著冒險戰鬥與生存意志的故事，今年正是《刀劍神域》世界觀的起始元年，也是動畫播映的10周年，與現正趨勢不謀而合，引起許多粉絲共鳴與期盼，而在這ACG界的年度大事，代理商木棉花舉辦了「刀劍神域特展2022」1月22日至2月20日於新光三越A9 9樓宴會展演館，寒假與春節必逛旅遊行程，把握化身成為《刀劍神域》玩家，登入此場「實境特展」，跟著展區引導一同回顧此部經典作品，一起LINK START！

「刀劍神域特展2022」將有10大展區、動漫餐點、互動遊戲、巨型扭蛋機及眾多刀劍神域新品與特惠商品，就要讓粉絲們暢遊在《刀劍神域》的世界！一進入展區將會看到，主角「亞絲娜」與「桐人」歡迎玩家們「登入」，結合燈光效果的展區設計，可感受到滿載的科技感，並由「作品歷程」到「經典台詞」的呈現，引領粉絲進入這場遊戲，彷彿進到遊戲與主角們一同破關打怪！還有「日本原稿展示」、與多座角色1:1的模型同時登場，可以看到多項經典文物展示的機會難得千萬要把握！接著還有合影拍照區重現了動畫經典畫面「第一層BOSS關卡空間」、「主角們相遇的起始廣場」等，粉絲可以進到場景感受最初的感動！

為迎接刀劍神域元年，更推出了滿滿的新品！有全台首賣《高級玩家限定組合》限量精品福袋組，組合中有高質感的完全潛行耐刮登機箱，超大容量可將展場購物戰利品直接帶著走，以及創世神造型的「亞絲娜」與「愛麗絲」全彩抱枕、桐人款電競滑鼠墊，原價$3880，特展下殺４折特價$1800，喜歡的玩家千萬要在現在下手！還有與「HOBBY BASE」合作特別推出《刀劍神域》系列包款，以二位主角桐人及亞絲娜為設計概念，結合動畫中的元素，打造出元宇宙氛圍，機能與造型兼具，一定要購入！更推出了特色精品周邊商品床包組與野餐墊，床包組為女神「亞絲娜」著「創世神」造型並以躺姿現身，想體驗與女神一同臥床，購入這組準沒錯，還有兩米寬超大野餐墊，精細的印刷，更可以當作超大布掛畫收藏品！於展場消費滿$599元 (內含刀劍神域任一商品) 並於結帳時出示〈刀劍神域–Progressive- 無星夜的詠嘆調〉1/23豪華新年特典場活動實體票根，即可兌換「劇場版限定Q版圖卡(共兩款，隨機一款)」，滿額$1299元更贈「闡釋者造型筆乙支」，快把握再次觀看精彩劇場版及換得滿額贈的機會！詳細商品與贈送規範可以關注木棉花官方粉絲團。

不僅有精緻的展區與商品，更邀請了「FANFANS CAFÉ 粉粉快閃主題餐廳」的進駐，讓粉絲除了有眼福可享，更可以填飽肚子！菜單設計靈感取自《刀劍神域 Alicization》篇 UW 系統的遊戲操作畫面，加強了刀劍神域中「遊戲」與「主題餐點」連結性！還有刀劍特展獨家推出的巨型扭蛋機，最大獎為價值3880元的行李箱商品組合，要讓粉絲新年試手氣！現場更有為了玩家準備的「特展限定卡貼」，只要粉絲完成指定條件即可獲得，數量有限只送不賣，喜愛的粉絲到展場一定要闖關蒐藏！特定周末更舉辦COSER見面會、特展限定氣球發送等多項活動，豐富粉絲們的逛展體驗！詳細活動詳情可至《刀劍特展2022》專屬網站（https://sao-sp.tw/）查詢，現正加入刀劍神域網站會員成為「事前登陸」玩家，更有機會可以獲得折價券與活動攻略，喜愛刀劍神域的朋友，務必把握時間登入「刀劍神域特展」！