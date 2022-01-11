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大直「NOKE忠泰樂生活」第三季試營運！百家店櫃將進駐

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
座落於大直的NOKE忠泰樂生活，預計今年第三季試營運。圖／忠泰商場事業提供
座落於大直的NOKE忠泰樂生活，預計今年第三季試營運。圖／忠泰商場事業提供

2022北中南都有許多新商場陸續推出，忠泰集團從建築跨足生活事業的首座商場「NOKE忠泰樂生活」，原定今年第一季開幕，但連兩年受疫情影響進度，故延至今年第三季試營運。忠泰商場事業指出，日前已完成上樑典禮，象徵邁向完工的最後一哩路，預計5月取得使用執照，第三季即可展開試營運。

NOKE忠泰樂生活坐落於北市大直「豪宅聚落」旁的樂群三路、敬業三路口，基地2,004坪，主體建築地上7層、地下3層，總樓地板面積11,000坪，商業樓地板面積6,500坪，預計進駐店櫃100家。

「NOKE忠泰樂生活」主客層瞄準大直、內湖周遭高所得、重視自我主張的中生代消費者，商場從生活風格策劃出發，結合有機保養、輕奢選品、設計生活、運動時尚、戶外野遊、食材廚藝、風格美食，打造串連美好生活的平台，展現新型態質感體驗商業。

忠泰指出，目前招商已近7成，除了有TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店、國際滑冰賽事等級的AURORA ICE RINK極光冰場等話題品牌與設施，還有米其林星級主廚餐廳、策展團隊明日製作所加入助陣。前往歐洲旅遊必訪的老字號人氣冰淇淋也將首度登台，落腳NOKE開設1號店。

NOKE忠泰樂生活打造國際滑冰賽事等級的AURORA ICE RINK極光冰場。圖／忠泰商場事業提供
NOKE忠泰樂生活打造國際滑冰賽事等級的AURORA ICE RINK極光冰場。圖／忠泰商場事業提供
TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店將進駐NOKE忠泰樂生活。圖／忠泰商場事業提供
TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店將進駐NOKE忠泰樂生活。圖／忠泰商場事業提供

建築 疫情 極光

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