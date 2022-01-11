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愛就是讓彼此做自己！卡地亞情人節送禮指南

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Juste un Clou 白K金手環，約23萬7,000元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou 白K金手環，約23萬7,000元。圖／卡地亞提供

真正的愛情，能在堅定關係中讓彼此保有自我、滋養每個靈魂的獨特之處。不論是細水長流的愛情長跑、轟轟烈烈的戀愛火花、依偎牽絆的安全感或自由放飛的深厚信任，兩人交織瞬間的怦然心動，都是生活中值得紀念的時刻。迎接今年即將到來的西洋情人節，卡地亞（CARTIER）多款經典作品，讓交織愛戀的伴侶們，在見證相愛的堅定信念之際，仍能保持忠於自我的穿戴風格。

以愛為名的LOVE系列，代表將真摯愛意鎖起；線條純淨俐落的釘子造型Juste un clou、突顯對比魅力的Clash de Cartier系列，則秉持相同的美學原則創作，系出同門的設計，讓配戴不同作品的兩人在愛情中仍能保有自我的獨特風格。

Ballon Bleu系列腕表增添了多款彩色表盤選擇，鑲鑽的Pasha de Cartier腕表則為她點綴上耀眼的光芒，優美迷人的Tank腕表，讓經典美學更顯摩登。卡地亞腕表更提供多款表徑尺寸和風格設計，讓每個人都能找到屬於自己的命定款，就像在偌大的世界中找到獨一無二的彼此。

Ballon Bleu de Cartier 33毫米鑲鑽鋼表，約34萬元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 33毫米鑲鑽鋼表，約34萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶西洋情人節，歌頌戀愛中每個人的獨特個性。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶西洋情人節，歌頌戀愛中每個人的獨特個性。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 40毫米精鋼腕表，約19萬5,000元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 40毫米精鋼腕表，約19萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶西洋情人節，歌頌戀愛中每個人的獨特個性。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶西洋情人節，歌頌戀愛中每個人的獨特個性。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶西洋情人節，歌頌戀愛中每個人的獨特個性。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶西洋情人節，歌頌戀愛中每個人的獨特個性。圖／卡地亞提供
LOVE白K金戒指，57,500元。圖／卡地亞提供
LOVE白K金戒指，57,500元。圖／卡地亞提供
LOVE玫瑰金手環，約20萬4,000元；另有白K金、黃K金款式可選擇。圖／卡地亞提供
LOVE玫瑰金手環，約20萬4,000元；另有白K金、黃K金款式可選擇。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 35毫米玫瑰金鑽表，約80萬元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 35毫米玫瑰金鑽表，約80萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶西洋情人節，歌頌戀愛中每個人的獨特個性。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶西洋情人節，歌頌戀愛中每個人的獨特個性。圖／卡地亞提供
Panthere de Cartier牛皮手提包迷你款，約85,500元。圖／卡地亞提供
Panthere de Cartier牛皮手提包迷你款，約85,500元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou玫瑰金鑲鑽手環小型款，約14萬元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou玫瑰金鑲鑽手環小型款，約14萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier白K金戒指中型款，約10萬7,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier白K金戒指中型款，約10萬7,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金腕表大型款，約39萬7,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金腕表大型款，約39萬7,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金項鍊，約77,000元起。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金項鍊，約77,000元起。圖／卡地亞提供

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