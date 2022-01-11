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愛就是讓彼此做自己！卡地亞情人節送禮指南
真正的愛情，能在堅定關係中讓彼此保有自我、滋養每個靈魂的獨特之處。不論是細水長流的愛情長跑、轟轟烈烈的戀愛火花、依偎牽絆的安全感或自由放飛的深厚信任，兩人交織瞬間的怦然心動，都是生活中值得紀念的時刻。迎接今年即將到來的西洋情人節，卡地亞（CARTIER）多款經典作品，讓交織愛戀的伴侶們，在見證相愛的堅定信念之際，仍能保持忠於自我的穿戴風格。
以愛為名的LOVE系列，代表將真摯愛意鎖起；線條純淨俐落的釘子造型Juste un clou、突顯對比魅力的Clash de Cartier系列，則秉持相同的美學原則創作，系出同門的設計，讓配戴不同作品的兩人在愛情中仍能保有自我的獨特風格。
Ballon Bleu系列腕表增添了多款彩色表盤選擇，鑲鑽的Pasha de Cartier腕表則為她點綴上耀眼的光芒，優美迷人的Tank腕表，讓經典美學更顯摩登。卡地亞腕表更提供多款表徑尺寸和風格設計，讓每個人都能找到屬於自己的命定款，就像在偌大的世界中找到獨一無二的彼此。
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