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風琴長夾變身旅行小包？萬寶龍新皮件減碳省水愛自然
過度消耗導致資源短缺、地球生態嚴重惡化，早成全世界的共同議題。減碳、永續ESG並非新鮮事，但如何落實在強調精緻感的精品產業？這便顯得益發重要。萬寶龍（Montblanc）推出新款「匠心」系列隨身皮件，品牌表示在製程中減低了用水量、減少碳足跡，進而讓新系列產品有型、美觀，同時不忘愛護地球。
全新匠心系列皮件是以黑色Saffiano斜紋皮革搭配素面皮革，並採用碳中和鞣革製程。系列最輕巧入門的首推名片夾，附有鈔票隔層、並可容納6張信用卡，訂價為5,900元，並有6卡、10卡、12卡等不同容量，收納容量靈巧多元。值得一提的是：系列中並有兩款長夾型號128664、128665都為12卡長夾，並能使用可拆式背帶肩背或斜背，一物二用。
其中匠心系列12卡旅行皮夾（128665）屬於對開式長夾，並具有可拆式名片夾，包中有包，訂價25,600元；匠心系列12卡拉鍊皮夾（128664）則屬於風琴式開闔設計，可將零錢小物、紙鈔文件分層收納，訂價18,900元，兩者都可額外加購背帶，例如寬版的M_Gram 4810系列皮革肩帶內側並有Montblanc壓印字樣，或是窄版的M_Gram 4810織帶肩帶，兩者訂價則為4,600元，讓人可將旅行皮夾變身隨身小包，在旅行或晚宴派對等不同場合，風格輕巧切換。
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