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王品首間麻辣鍋吃到飽「嚮辣」開幕！免費享干貝無限吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
嚮辣提供有5種湯頭供民眾選擇。記者陳睿中/攝影
嚮辣提供有5種湯頭供民眾選擇。記者陳睿中/攝影

已經進入試營運狀態的王品全新品牌「嚮辣」，已於1月11日正式開幕，乃是王品旗下第一個結合鍋物與調酒的麻辣鍋吃到飽品牌。店內供提供6種和牛、海鮮、自助吧，均採無限供應，並營業至凌晨2:00。為慶祝新店開幕，至1月30日前參與社群活動，可免費升級「北海道生食級干貝吃到飽」，還有機會抽中價值3,952元的「海陸頂級嚮套餐全桌免費券」。

「嚮辣」首間門市位於台北松江、南京路口，規劃122席座位，共提供3種菜單方案，每人698～898元。其中最頂級的「海陸頂級嚮」，提供頂級和牛霜降、頂級和牛雪花、熟成極上和牛、香蔥風味和牛、麻辣風味和牛與孜然風味和牛等6種和牛，還有安格斯黑毛霜降牛、黑毛雪花牛、伊比利豬雪花等肉品，以及天使紅蝦、特級草蝦、扇貝等生猛海鮮，並可搭配1杯微醺飲品，每人898元。「和牛無限嚮」則同樣主打6種特色和牛，另搭配多種肉品與海鮮，每人798元。入門款的「就是嚮涮肉」方案，則是以親民價格，無限提供安格斯黑毛霜降牛、黑毛雪花牛等多種肉品與海鮮，每人698元。

除了肉品、海鮮外，嚮辣的湯底共有蒜香老母雞湯、養顏番茄湯、蕈菇蔬菜湯、嚮辣有骨氣麻辣湯、粵式胡椒豬肚雞湯等5種選擇。其中「嚮辣有骨氣麻辣湯」選用20多種四川進口的辛香料調製而成，還可以用裝盛在珠寶盒內的「嚮辣球」調整辣度。「粵式胡椒豬肚雞湯」則以鮮嫩雞腿肉、豬肚為底，搭配高達14種中藥材熬煮的湯底，帶出溫潤微刺激的滋味，豬肚雞還可無限續點。

嚮辣標榜融合中西風格，並於裝潢中帶入時尚感。除了鍋物外，也打造了自助吧台與酒吧，不僅提供法式布蕾、日式生乳燒，以及哈根達斯與Cold Stone等16款冰淇淋，還有多款微醺調酒，並由知名調酒師Nick Huang聯名設計獨家生日調酒「嚮辣黑森林」，讓民眾享受不同的麻辣鍋體驗。

為慶祝新店開幕，即日起至1月30日期間，點「海陸頂級嚮」套餐，打卡或參與GOOGLE評論，可享北海道生食級干貝吃到飽（價值每人199元）；至1月26日期間，揪好友加入官方帳號，可抽海陸頂級嚮套餐全桌4人免費券（價值3952元）、LINE POINT點數。另外在1月28日也會舉辦嚮辣尾牙趴，可享海陸頂級嚮套餐全場5折、酒品無限等優惠。

【嚮辣（台北松江店）】

地址：台北市松江路131-1號1樓

電話：02 2515 1658

嚮滑提供有蝦滑、軟骨滑、花枝滑。記者陳睿中/攝影
嚮滑提供有蝦滑、軟骨滑、花枝滑。記者陳睿中/攝影
可以用於調整辣度的「嚮辣球」。記者陳睿中/攝影
可以用於調整辣度的「嚮辣球」。記者陳睿中/攝影
「嚮辣」是王品集團旗下第一間麻辣鍋吃到飽。記者陳睿中/攝影
「嚮辣」是王品集團旗下第一間麻辣鍋吃到飽。記者陳睿中/攝影
針對開幕優惠，嚮辣提供免費升級北海道干貝吃到飽。記者陳睿中/攝影
針對開幕優惠，嚮辣提供免費升級北海道干貝吃到飽。記者陳睿中/攝影
針對特定套餐方案，提供有3種風味牛肉。記者陳睿中/攝影
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天使紅蝦。記者陳睿中/攝影
天使紅蝦。記者陳睿中/攝影
裝有多種海陸食材的「海陸鐵塔」。記者陳睿中/攝影
裝有多種海陸食材的「海陸鐵塔」。記者陳睿中/攝影
頂級和牛霜降、和牛雪花 。記者陳睿中/攝影
頂級和牛霜降、和牛雪花 。記者陳睿中/攝影

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