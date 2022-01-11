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手殘的廚房救星殺3折！Le Creuset年度特賣鑄鐵鍋必收

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Le Creuset推出「新春回饋季」特賣活動。圖／Le Creuset提供
Le Creuset推出「新春回饋季」特賣活動。圖／Le Creuset提供

因應疫情關係，越來越多人養成在家下廚的習慣，但對於手殘的廚房殺手們來說，要做出好吃營養的菜，真的是個大考驗，這時好的鑄鐵鍋，能做出許多懶人料理，可說是手殘者的救星。法國餐廚品牌Le Creuset，更是許多人必入手的用具，即日起至1月16日，Le Creuset在SOGO忠孝館12樓，推出「新春回饋季」特賣活動，有超過600款商品下殺3折起，單筆消費滿3萬元，再送風格起士盤，手殘者必定得要入手。

Le Creuset必入手的鑄鐵鍋，這回也有不少特價，喜歡優雅可愛風格的，可入手山茶花鐵鍋鋼頭20cm雪紡粉，原價13,000元、特價6,500元；22cm圓鐵鍋原價13,000元、特價5,600元，還有每日一物下殺超低折扣，如1月12日有肉醬鐵鍋原價8,800元、特價2,600元；1月15日有單柄26方鐵烤盤原價8,200元、特價3,300元。

現場單筆消費滿1萬元，現折500元，最高單筆滿5萬元現折5千元。

Le Creuset推出「新春回饋季」，有每日一物推薦。圖／Le Creuset提供
Le Creuset推出「新春回饋季」，有每日一物推薦。圖／Le Creuset提供
Le Creuset推出「新春回饋季」，BIS圓鐵鍋原價13,000元、特價4,500元。圖／Le Creuset提供
Le Creuset推出「新春回饋季」，BIS圓鐵鍋原價13,000元、特價4,500元。圖／Le Creuset提供

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