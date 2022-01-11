萌出新高度！凱蒂貓 X 奧黛麗赫本風抗菌5合1魔法包

當可愛的Hello Kitty遇上典雅時尚的奧黛麗赫本，會碰出什麼火花呢？台灣精品品牌deya，曾在2020年與台灣故宮合作推出「Hello Kitty x 故宮聯名旅行魔法包」，獲得熱烈迴響，包包的設計還獲得法國金牌專利設計獎。今年deya選擇結合了時尚設計與科技防疫，推出聯名Hello Kitty X 奧黛麗赫本抗菌5in1魔法包。

首先在包包外觀的設計上，運用可愛素描風的Hello Kitty搭配赫本經典黑白波卡圓點，創造出復古創新、可愛兼具時尚的外型；上班休閒穿搭、亦可當抗菌媽媽包使用。一包多變的功能可在10秒內變換成後背、手提、收納三種不同的模式，掛件加上抗菌零錢包和票卡夾，5合1的設計輕鬆因應各種情境需求；材質使用上有效防潑水和耐髒汙，打翻飲料時可迅速擦拭乾淨，不僅如此，包包的內裡採用國際認證的杜邦抗菌塗層，有效抑制細菌生長，保護自己和身邊的親人們。