年菜外帶拚「晚鳥」！各家飯店轉攻新目標 再收一波

今年年菜外帶市場強強滾，各家紛傳捷報，距離年節愈近，第二波的行銷攻勢也登場，星級飯店主打「晚鳥優惠」，或攜手電商平台、或針對滯台外國旅客的「異國風味年菜」，以及娘家版精緻化的「4主菜1湯品」，搶攻分眾商機。

台北士林萬麗酒店的除夕圍爐宴，開放預訂不到1個月，訂席即已全數額滿。趁勝追擊，搶攻年菜外帶市場，主打「福虎生風」外帶常溫年菜，並祭出晚鳥優惠69折、每套8,888元。主廚林光俊表示，即便是外帶，擺盤與風味也不馬虎，比照宴會廳桌菜「中西融合」的概念，像是湯頭金黃兼有海陸食材的「黃燜鮑雞掌功夫湯」、招牌菜色「黃金烤鴨」，年節必吃「斑蘭酸子金湯浸龍虎斑」等，常溫年菜預訂至1月17日。

疫情期間消費型態轉變，台北萬豪酒店也首度與東森購物合作推出獨家年菜組合，短短5天，創下近3千組、破千萬的銷售佳績；並再推限量「虎虎生風年菜組」，集結屢獲全台飯店年菜評比冠軍的經典花膠佛跳牆、港式臘味飯等，特價5,688元。此外，多款冷凍食品如經典半筋半肉牛肉麵、費工精熬的黑蒜菜脯雞湯也持續在台北萬豪線上商城熱銷，近期也將於全台精品超市等實體通路鋪貨，全面拓展銷售新通路。

台北晶華酒店今年則增加西式、日式年菜套餐的品項，讓吃膩傳統中式年菜、或是想在中式年菜中穿插些異國口味，以及在台灣過年的海外旅客開心過年，包括戰斧海陸分享餐、肋眼海陸分享餐、精選各式生猛海鮮與肉品的三燔日式海陸鍋物宴等，套餐4,280元起，即日起在「晶華美食到你家」美食外帶外送平台接受預訂。