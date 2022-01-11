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年菜外帶拚「晚鳥」！各家飯店轉攻新目標 再收一波

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「虎虎生風」年菜組持續開賣。圖／台北萬豪提供
「虎虎生風」年菜組持續開賣。圖／台北萬豪提供

今年年菜外帶市場強強滾，各家紛傳捷報，距離年節愈近，第二波的行銷攻勢也登場，星級飯店主打「晚鳥優惠」，或攜手電商平台、或針對滯台外國旅客的「異國風味年菜」，以及娘家版精緻化的「4主菜1湯品」，搶攻分眾商機。

台北士林萬麗酒店的除夕圍爐宴，開放預訂不到1個月，訂席即已全數額滿。趁勝追擊，搶攻年菜外帶市場，主打「福虎生風」外帶常溫年菜，並祭出晚鳥優惠69折、每套8,888元。主廚林光俊表示，即便是外帶，擺盤與風味也不馬虎，比照宴會廳桌菜「中西融合」的概念，像是湯頭金黃兼有海陸食材的「黃燜鮑雞掌功夫湯」、招牌菜色「黃金烤鴨」，年節必吃「斑蘭酸子金湯浸龍虎斑」等，常溫年菜預訂至1月17日。

疫情期間消費型態轉變，台北萬豪酒店也首度與東森購物合作推出獨家年菜組合，短短5天，創下近3千組、破千萬的銷售佳績；並再推限量「虎虎生風年菜組」，集結屢獲全台飯店年菜評比冠軍的經典花膠佛跳牆、港式臘味飯等，特價5,688元。此外，多款冷凍食品如經典半筋半肉牛肉麵、費工精熬的黑蒜菜脯雞湯也持續在台北萬豪線上商城熱銷，近期也將於全台精品超市等實體通路鋪貨，全面拓展銷售新通路。

台北晶華酒店今年則增加西式、日式年菜套餐的品項，讓吃膩傳統中式年菜、或是想在中式年菜中穿插些異國口味，以及在台灣過年的海外旅客開心過年，包括戰斧海陸分享餐、肋眼海陸分享餐、精選各式生猛海鮮與肉品的三燔日式海陸鍋物宴等，套餐4,280元起，即日起在「晶華美食到你家」美食外帶外送平台接受預訂。

今年春節有長達9天的假期，麗緻坊以台北亞都麗緻大飯店中、西餐廳的研發實力，推出數款年節團圓宅食商品，覆熱即食的冷凍食品、年節禮品，可以是伴手禮、宴客菜，也能成為娘家版的美味料理。麗緻坊年菜組合來自2021年饕家購買排行，選出熱銷的4主菜1湯品，包括紅燒獅子頭、老少筍燒肉、臘味珍珠飯、紫米八寶飯，及黑蒜雞湯煲全雞，皆是經典菜色，定價3,600元，組合優惠2,980元。

台北士林萬麗酒店「福虎生風」外帶常溫年菜，推晚鳥優惠。圖／台北士林萬麗提供
台北士林萬麗酒店「福虎生風」外帶常溫年菜，推晚鳥優惠。圖／台北士林萬麗提供
台北晶華三燔日式海陸鍋物宴。圖／台北晶華提供
台北晶華三燔日式海陸鍋物宴。圖／台北晶華提供
麗緻坊豐盛年菜組合，精選自2021饕家排行。圖／台北亞都提供
麗緻坊豐盛年菜組合，精選自2021饕家排行。圖／台北亞都提供

年菜 酒店

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