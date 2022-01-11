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顏值擔當井柏然 變身西裝帥哥關鍵就靠這一「手」！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
積家Master系列超薄陀飛輪月相腕表（型號Q1692410），玫瑰金、41毫米、自動上鍊機芯、兩地時間、月相、陀飛輪，294萬元。圖 / 積家提供
積家Master系列超薄陀飛輪月相腕表（型號Q1692410），玫瑰金、41毫米、自動上鍊機芯、兩地時間、月相、陀飛輪，294萬元。圖 / 積家提供

中國新生代男演員井柏然曾主演電影《捉妖記》、《後來的我們》，並以斯文、略帶憂鬱的氣質讓他廣受歡迎。過往井柏然曾為《周末畫報》、中國版Marie Clarie、中國版Wallpaper多次拍攝封面，而無論是時髦的冬日Outdoor風格、冷冽的中性黑白時尚井柏然都能輕鬆駕馭，近期更與人氣女星楊紫一同演出電視劇《女心理師》，堪稱新生代中國男演員的顏值擔當。

事實上，過往雜誌拍攝中井柏然曾多次配戴上瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）包含Reverso、Master、Polaris Mariner等多個系列表款，原來井柏然早從2016年便成為積家品牌大使、合作無間，而積家也在昨日於官方instagram帳號釋出一只影片「月下飛轉 夢由心升」（Virtuosity in motion），影片中井柏然穿上全黑西裝，在強烈光影對比中循階梯而上帶有逐夢的聯想，而最終的滿月更象徵了將夢想實踐。畫面並多次特寫井柏然手上的積家表款，讓人發現：想變身西裝質感型男？原來關鍵就在這一「手」！

積家的這款超薄大師系列陀飛輪月相（Master Ultra Thin Tourbillon Moon）腕表（型號Q1692410）是以玫瑰金打造，並使用超薄機芯，因而可以在西裝袖口內外靈活穿梭，展現纖薄風采。由322個零件打造的983型機芯並具備月相、陀飛輪與日期顯示功能，其中日期顯示是由前端紅色的品牌縮寫JL Logo造型指針指示於面盤外側，展現複雜工藝的陀飛輪視窗則位於面盤下方、並和上方的月相顯示兩兩呼應，帶來願景與現實、月球與地球、浪漫與當下的巧妙對比。

值得一提的是：精密的月相並以真實的29又1/2週期顯示，雙指針的形式更可同時指示南北極的兩地月相，表款訂價294萬元，並已可於積家台北101專賣店，預約欣賞。

井柏然在最新影片Virtuosity in motion配戴上積家Master系列超薄陀飛輪月相腕表。圖 / 翻攝自 ig @ jaegerlecoultre（合成圖）
井柏然在最新影片Virtuosity in motion配戴上積家Master系列超薄陀飛輪月相腕表。圖 / 翻攝自 ig @ jaegerlecoultre（合成圖）
由322個零件打造的983型機芯並具備南北月相、陀飛輪與日期顯示功能。圖 / 積家提供
由322個零件打造的983型機芯並具備南北月相、陀飛輪與日期顯示功能。圖 / 積家提供
無論是時髦的冬日Outdoor風格、冷冽的中性黑白時尚，井柏然都能輕鬆駕馭，堪稱中國男演員中的顏值擔當。圖 / 翻攝自 ig @ jingxiaoxiansheng（合成圖）
無論是時髦的冬日Outdoor風格、冷冽的中性黑白時尚，井柏然都能輕鬆駕馭，堪稱中國男演員中的顏值擔當。圖 / 翻攝自 ig @ jingxiaoxiansheng（合成圖）
以玫瑰金打造的表殼，除了在側邊有快調按鈕，透明的藍寶石水晶後底蓋，也可從背面欣賞陀飛輪運行的樣態。圖 / 積家提供
以玫瑰金打造的表殼，除了在側邊有快調按鈕，透明的藍寶石水晶後底蓋，也可從背面欣賞陀飛輪運行的樣態。圖 / 積家提供
井柏然循螺旋狀階梯而上象徵著逐夢過程，而最終的滿月意念則象徵著圓滿成果。圖 / 積家提供
井柏然循螺旋狀階梯而上象徵著逐夢過程，而最終的滿月意念則象徵著圓滿成果。圖 / 積家提供
過往井柏然曾多次登上雜誌封面，近期更與楊紫一同演出電視劇《女心理師》，堪稱新生代中國男演員顏值擔當。圖 / 積家提供
過往井柏然曾多次登上雜誌封面，近期更與楊紫一同演出電視劇《女心理師》，堪稱新生代中國男演員顏值擔當。圖 / 積家提供

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