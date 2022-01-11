麥卡倫捕捉年節喜悅 全球新年限量春宴系列首發

為了捕捉年歲更迭時普天同慶的歡樂氣氛，麥卡倫推出全球新年限量系列首發酒款——「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年（A Night On Earth In Scotland）」單一麥芽威士忌，呈現聞名全球的蘇格蘭霍格莫內（Hogmanay，即「新年」）慶典故事。

這款風味獨具的單一麥芽威士忌，由精選的麥卡倫優質美國與歐洲雪莉橡木桶以及美國波本桶釀造而成，因此散發濃郁香甜的蘇格蘭奶油酥餅風味。其柔軟絲滑的口感，展現出釀酒師過人的技巧，以及麥卡倫對工藝和頂級品質的堅持與承諾。

「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」絲滑香甜如同奶油酥餅。圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

「打造『麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年』對我來說是一次非常個人的經驗，讓我回到小時候位於斯佩賽的家，就在隔著河流與麥卡倫莊園相望的地方。」麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess表示：「威士忌的香草甜味，源自香濃的蘇格蘭奶油酥餅，一種傳統中霍格莫內時常贈送和享用的食物；而柳橙乾和辛香料的味道，讓人想起整個節日期間充滿家中的味道和香氣。」

「它蘊藏著霍格莫內歡慶過去、現在和未來時所懷抱的希望和夢想，也傳達了一直以來，人類始終渴望與所愛的人共度特別時光的不變心願。」

在蘇格蘭霍格莫內習俗當中，有一個有趣的「第一步」傳統。據說新年時過了午夜第一個進入家中的訪客若是黑頭髮，則預示著好兆頭；他會帶著威士忌、煤炭和蘇格蘭奶油酥餅三項禮物，象徵為來年帶來幸福與安康。

負責這款限量產品包裝設計、同時也是大導演Wes Anderson電影團隊御用設計師，曾操刀《布達佩斯大飯店》、《犬之島》、《法蘭西特派》等知名電影平面視覺的日法插畫家Erica Dorn，這次透過抽象插畫，巧妙地將蘇格蘭霍格莫內這個新年習俗，融入新酒款包裝當中。

Erica Dorn表示：「這個禮盒的色彩，是根據特定的旅程選用的。首先，紅色代表歡樂、活力、吉祥和喜悅；藍色使我們想起蘇格蘭的冬夜，充滿和平與靜謐；最後，琥珀色則是向奶油與新鮮出爐的奶油酥餅所散發的甜美香氣致敬，這也是Sarah Burgess創造這款威士忌的靈感來源。」

限量酒款包裝以歡慶新年時常使用的火典儀式，作為設計靈感。圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

Erica Dorn以歡慶新年時常使用的火典儀式，作為包裝設計靈感。「火在世界各地的新年慶祝活動中，都扮演著重要角色。我們總是和家人、朋友和親愛的人圍繞它的溫暖，共同分享過去的記憶和未來的希望。在它的淨化特質中，我們釋放過去，清理出通往未來的路。在它舞動的光亮中，我們在寒冷的冬夜裡得到慰藉，自時代伊始以來始終如此。儘管火的儀式可能因文化而異，火本身將我們團聚和帶我們『回家』的能力，是普世存在的。」

※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒