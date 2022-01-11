點豬肋排、送牛排！TGI FRIDAYS推補班狂吃肉一日優惠
上班族吃起來！因應2022年春節連假，下週六1月22日需補班一天，TGI FRIDAYS今年推出「補班爽吃肉」活動，於1月22日當天至全台15間TGI FRIDAYS餐廳，點任一道整份炭烤豬肋排，即免費送「沙朗牛排」乙份。
此外，與TGI FRIDAYS同屬開展餐飲集團的Texas Roadhouse德州鮮切牛排，1月22日補班這天以「上班族充電日」為名，當天到Texas Roadhouse德州鮮切牛排任一間餐廳用餐，點購任一客牛排，第二份牛排享半價優惠。
補班日需要美食犒賞辛苦的自己，才能忘卻周六要上班的鬱悶。TGI FRIDAYS今年推出「補班爽吃肉」活動，於1月22日當天至全台15間TGI FRIDAYS餐廳，憑出示優惠訊息的任一畫面，點任一道整份炭烤豬肋排，即免費獲得「沙朗牛排」乙份，不用選擇就可以享用一口牛排、一口豬肋排的小確幸。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排1月22日補班這天以「上班族充電日」為名，當天到Texas Roadhouse德州鮮切牛排任一間餐廳用餐，出示優惠畫面，點購任一客牛排，第二份牛排享半價優惠，且不限相同品項。喜歡帶有油花且軟嫩入口的肋眼牛排，對扎實有彈性的紐約牛排也愛不釋口的你，最適合揪同事吃一波！
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