添加法國MONBANA巧克力！喜年來還有海苔、抹茶蛋捲

隨著農曆新年即將到來，也讓人開始準備新春伴手禮。已經傳承45年的蛋捲品牌「喜年來」，今年推出一系列虎年限定的精選禮盒，其中還包括喜年來攜手法國米其林御用可可「MONBANA Chocolaterie」所推出的「MONBANA法式可可蛋捲禮盒」，另外還有靜岡抹茶、海苔等不同推薦口味。

創立於1934年的MONBANA Chocolaterie，是許多星級飯店與米其林餐廳的御用品牌。本次喜年來所推出的「MONBANA法式可可蛋捲禮盒」，即是使用法國進口MONBAN 100%可可粉加入蛋捲之中，帶來濃郁的苦甜可可香氣，外觀則運用紅白雙色的簡約設計，每盒採2支裝、共9包的設計，售價450元。另款包裝以紅色為底蘊的「靜岡抹茶蛋捲禮盒」，採用日本靜岡的抹茶粉為素材，帶出清新略苦的天然茶韻與濃郁蛋香，宛若置身日本，每盒採3支裝、共5包的設計，售價350元。