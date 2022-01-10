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添加法國MONBANA巧克力！喜年來還有海苔、抹茶蛋捲
隨著農曆新年即將到來，也讓人開始準備新春伴手禮。已經傳承45年的蛋捲品牌「喜年來」，今年推出一系列虎年限定的精選禮盒，其中還包括喜年來攜手法國米其林御用可可「MONBANA Chocolaterie」所推出的「MONBANA法式可可蛋捲禮盒」，另外還有靜岡抹茶、海苔等不同推薦口味。
創立於1934年的MONBANA Chocolaterie，是許多星級飯店與米其林餐廳的御用品牌。本次喜年來所推出的「MONBANA法式可可蛋捲禮盒」，即是使用法國進口MONBAN 100%可可粉加入蛋捲之中，帶來濃郁的苦甜可可香氣，外觀則運用紅白雙色的簡約設計，每盒採2支裝、共9包的設計，售價450元。另款包裝以紅色為底蘊的「靜岡抹茶蛋捲禮盒」，採用日本靜岡的抹茶粉為素材，帶出清新略苦的天然茶韻與濃郁蛋香，宛若置身日本，每盒採3支裝、共5包的設計，售價350元。
除此之外，還有同樣是新春限定的「海苔蛋捲首選禮盒」，選用日本紫菜第一大供應商「小淺商社」的在台子公司所供給的海苔，勾勒出鮮明的大海風味，每盒240元。另外還有「原味蛋捲禮盒」、「精緻小蛋捲禮盒」等不同的選擇。其中「精緻小蛋捲」僅取蛋捲中間段，長度約為一般蛋捲的一半，保有厚實口感與經典滋味，是往年春節的熱賣商品之一。
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