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新光三越胖虎福袋超Q！初一爽抽百萬名車、7顆鑽

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
2022新光三越全台福袋大獎將送出1部百萬名車、7顆鑽、11台頂級按摩椅、11輛智慧電動機車、史上最多161張住宿券與露營體驗券，以及超過5千項的好禮。圖／新光三越提供
2022新光三越全台福袋大獎將送出1部百萬名車、7顆鑽、11台頂級按摩椅、11輛智慧電動機車、史上最多161張住宿券與露營體驗券，以及超過5千項的好禮。圖／新光三越提供

不少民眾都會趁大年初一到百貨抽福袋試試手氣博個新年好彩頭。新光三越2022大年初一福袋公布，今年新春福袋設計特別聯手不二馬大叔的「我不是胖虎」，全台推出超過5千袋超萌又應景的「好運攏虎你新春福袋」。今年新光三越全台福袋大獎將送出1部百萬名車、7顆鑽、11台頂級按摩椅、11輛智慧電動機車、史上最多161張住宿券與露營體驗券，以及超過5千項的好禮。

新光三越福袋各店大獎包括：台北信義新天地首獎將送出價值超過160萬的「Volvo XC40 T3」、台中中港店首獎則推出日本百年歷史珠寶品牌festaria TOKYO價值48萬的「GIA一克拉鉑金鑽石戒指」、台北南西店首獎推出價值超過25萬的「OSIM 5感養身椅」等。

2022年仍是無法自由出國旅行的一年，新光三越福袋將送出史上最多份的住宿券與露營體驗券，台中中港店推出被票選為全台最美飯店–價值超過2萬的「承億文旅潭日月樂水行政家庭房住宿券」、嘉義垂陽店將送出價值3萬元的「台鐵美學觀光列車鳴日號／虹夕諾雅谷關溫泉度假村（擇一）」等。

如何購買新光三越福袋？需使用新光三越App並完成skm pay綁定，同時於指定日期與時間準時開啟App，進入「精選優惠」專區並扣skm points 50點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購「好運攏虎你福袋」，每會員ID限購買一份。

新光三越「好運攏虎你福袋」預購時間

1/18（二）上午10點開搶：台北信義新天地

1/19（三）上午10點開搶：台北南西店／台北站前店／台北天母店

1/20（四）上午10點開搶：桃園站前店／桃園大有店／台中中港店／嘉義垂楊店

1/21（五）上午10點開搶：台南中山店／台南新天地／高雄三多店／高雄左營店

取貨時間：2/1（二）大年初一（各分店領取時間依店內公告為準）

新光三越2022初一福袋特別聯手不二馬大叔的「我不是胖虎」，全台推出超過5千袋「好運攏虎你新春福袋」。圖／新光三越提供
新光三越2022初一福袋特別聯手不二馬大叔的「我不是胖虎」，全台推出超過5千袋「好運攏虎你新春福袋」。圖／新光三越提供
台中中港店福袋大獎festaria GIA一克拉鉑金鑽石戒指。圖／新光三越提供
台中中港店福袋大獎festaria GIA一克拉鉑金鑽石戒指。圖／新光三越提供
台北信義新天地福袋大獎VOLVO XC40 T3車款。圖／新光三越提供
台北信義新天地福袋大獎VOLVO XC40 T3車款。圖／新光三越提供

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