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時來運轉、年年有餘！JHENG JEWELLERY藝術珠寶獻錦鯉
農曆新年即將到來，華人傳統慣以除舊布新的方式，為新的一年招來好運兆。傳承百年歷史的藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY，獻上8件獨一無二、富含吉祥寓意的錦鋰系列，將亞洲文化中象徵福氣的幸運錦鯉，以別出心裁的東方美學，化作當代珠寶，其中6件更暗藏的轉動機關，彷彿是施展「轉運」魔法般，能為配戴者隨時隨地替境遇注入正面能量。
鯉魚討喜的形象，在中國古代更有鯉躍龍門的傳說，過年時更與吉祥話「年年有餘」諧音，同時深埋著綿綿不絕的情思 – 漢代樂府「飲馬長城窟行」就以傳遞書信的「魚箋」刻畫妻子對遠方丈夫的想念。世代相傳的情感連結向來是JHENG創作主軸，系列作品延續品牌所長，刻畫家族記憶中成雙相依的錦鯉，飽滿靈動的魚身由工匠仔細雕琢後，以層次密鑲綴飾花式切割的鑽石、黃色剛玉、蛋白石、珊瑚、翡翠等多色寶石，描繪出錦鯉絢麗的斑斕紋理。
除了配戴在身上，錦鯉系列亦細心附上專屬陶碗，只需將珠寶放置中，就能化為點亮居家氣氛的藝術收藏，將藝術完美融入生活。
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