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時來運轉、年年有餘！JHENG JEWELLERY藝術珠寶獻錦鯉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
黃寶石珊瑚雙錦鯉兩用胸墜，錦鯉可轉動，242萬元。圖／JHENG JEWELLERY
黃寶石珊瑚雙錦鯉兩用胸墜，錦鯉可轉動，242萬元。圖／JHENG JEWELLERY

農曆新年即將到來，華人傳統慣以除舊布新的方式，為新的一年招來好運兆。傳承百年歷史的藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY，獻上8件獨一無二、富含吉祥寓意的錦鋰系列，將亞洲文化中象徵福氣的幸運錦鯉，以別出心裁的東方美學，化作當代珠寶，其中6件更暗藏的轉動機關，彷彿是施展「轉運」魔法般，能為配戴者隨時隨地替境遇注入正面能量。

鯉魚討喜的形象，在中國古代更有鯉躍龍門的傳說，過年時更與吉祥話「年年有餘」諧音，同時深埋著綿綿不絕的情思 – 漢代樂府「飲馬長城窟行」就以傳遞書信的「魚箋」刻畫妻子對遠方丈夫的想念。世代相傳的情感連結向來是JHENG創作主軸，系列作品延續品牌所長，刻畫家族記憶中成雙相依的錦鯉，飽滿靈動的魚身由工匠仔細雕琢後，以層次密鑲綴飾花式切割的鑽石、黃色剛玉、蛋白石、珊瑚、翡翠等多色寶石，描繪出錦鯉絢麗的斑斕紋理。

除了配戴在身上，錦鯉系列亦細心附上專屬陶碗，只需將珠寶放置中，就能化為點亮居家氣氛的藝術收藏，將藝術完美融入生活。

黃寶石珊瑚雙錦鯉兩用胸墜，錦鯉可轉動，242萬元。圖／JHENG JEWELLERY
黃寶石珊瑚雙錦鯉兩用胸墜，錦鯉可轉動，242萬元。圖／JHENG JEWELLERY
JHENG錦鯉系列以富含吉祥寓意的錦鯉為新年獻上祝福。圖／JHENG JEWELLERY
JHENG錦鯉系列以富含吉祥寓意的錦鯉為新年獻上祝福。圖／JHENG JEWELLERY
JHENG錦鯉系列以富含吉祥寓意的錦鯉為新年獻上祝福。圖／JHENG JEWELLERY
JHENG錦鯉系列以富含吉祥寓意的錦鯉為新年獻上祝福。圖／JHENG JEWELLERY
天然蛋白石黃鑽石戒指，錦鯉可轉動，58萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY
天然蛋白石黃鑽石戒指，錦鯉可轉動，58萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY
天然蛋白石巴洛克珍珠雙錦鯉戒指，錦鯉可轉動，60萬7,200元。圖／JHENG JEWELLERY
天然蛋白石巴洛克珍珠雙錦鯉戒指，錦鯉可轉動，60萬7,200元。圖／JHENG JEWELLERY
天然黃鑽石珊瑚雙錦鯉兩用胸墜，173萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY
天然黃鑽石珊瑚雙錦鯉兩用胸墜，173萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY
漸層黃寶石翡翠雙錦鯉戒指，錦鯉可轉動，91萬9,600元。圖／JHENG JEWELLERY
漸層黃寶石翡翠雙錦鯉戒指，錦鯉可轉動，91萬9,600元。圖／JHENG JEWELLERY
天然翡翠黃鑽石錦鯉戒指，錦鯉可轉動，80萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY
天然翡翠黃鑽石錦鯉戒指，錦鯉可轉動，80萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY
天然蛋白石黃鑽石戒指，錦鯉可轉動，58萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY
天然蛋白石黃鑽石戒指，錦鯉可轉動，58萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY
JHENG錦鯉系列以富含吉祥寓意的錦鯉為新年獻上祝福。圖／JHENG JEWELLERY
JHENG錦鯉系列以富含吉祥寓意的錦鯉為新年獻上祝福。圖／JHENG JEWELLERY
天然巴洛克珍珠蛋白石錦鯉兩用胸墜，77萬4,400元。圖／JHENG JEWELLERY
天然巴洛克珍珠蛋白石錦鯉兩用胸墜，77萬4,400元。圖／JHENG JEWELLERY

珠寶 品牌 鑽石

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