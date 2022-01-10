正版人間香奈兒JENNIE 完整全新代言形象影片曝光
香奈兒去年底宣布有「人間香奈兒」之稱韓流女團BLACKPINK成員Jennie將演出最新的珠寶系列，並陸續發佈相關形象照，如今更全面釋出她所演繹的最新2022年春季的平面形象廣告與短片。短片由Jennie和4位模特兒一起演繹「命運的邂逅」：愛上COCO CRUSH高級珠寶系列，猶如墜入一段獨一無二的戀情。公共電話和報紙賦予整個影片些許懷舊復古的趣味情懷。她在幕後花絮中受訪提到這趟巴黎之旅的感想：「這是一座美麗的城市，每個人都非常友善，我經常四處閒逛，感受這裡的文化，人們對時裝秀和音樂的反饋。一如往常，巴黎總是帶給我許多美好的回憶。」
2022年春季COCO CRUSH高級珠寶系列率先推出的7件新作。COCO CRUSH高級珠寶延續系列自1955年起由2.55包款奠定的品牌風格符碼，以經典菱格紋圖騰為靈感設計，將這種時髦俐落的線條交錯於光滑圓潤的表面，再經手工拋光與鑲嵌，完美輝映光線。新作中的一款鑲鑽戒指以18K白金材質揉合雪花式鑲嵌設計，精選不同大小的鑽石並採不規則排列，創造宛如陽光灑落雪地閃閃發光的效果。
項鍊與圈式耳環，則揉合香奈兒品牌首字母C與菱格紋圖騰兩大標誌性元素。英文字母C除了代表香奈兒（CHANEL），也意指COCO、並象徵悸動（CRUSH）。項鍊吊墜分別以18K BEIGE米色金、黃金與白金演繹菱格紋圖騰，中央點綴一顆璀璨鑽石；圈式耳環則分別推出18K BEIGE米色金、黃金的純金質款式與18K白金鑲鑽款式。
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