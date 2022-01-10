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正版人間香奈兒JENNIE 完整全新代言形象影片曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
歌手暨CHANEL品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒去年底宣布有「人間香奈兒」之稱韓流女團BLACKPINK成員Jennie將演出最新的珠寶系列，並陸續發佈相關形象照，如今更全面釋出她所演繹的最新2022年春季的平面形象廣告與短片。短片由Jennie和4位模特兒一起演繹「命運的邂逅」：愛上COCO CRUSH高級珠寶系列，猶如墜入一段獨一無二的戀情。公共電話和報紙賦予整個影片些許懷舊復古的趣味情懷。她在幕後花絮中受訪提到這趟巴黎之旅的感想：「這是一座美麗的城市，每個人都非常友善，我經常四處閒逛，感受這裡的文化，人們對時裝秀和音樂的反饋。一如往常，巴黎總是帶給我許多美好的回憶。」

2022年春季COCO CRUSH高級珠寶系列率先推出的7件新作。COCO CRUSH高級珠寶延續系列自1955年起由2.55包款奠定的品牌風格符碼，以經典菱格紋圖騰為靈感設計，將這種時髦俐落的線條交錯於光滑圓潤的表面，再經手工拋光與鑲嵌，完美輝映光線。新作中的一款鑲鑽戒指以18K白金材質揉合雪花式鑲嵌設計，精選不同大小的鑽石並採不規則排列，創造宛如陽光灑落雪地閃閃發光的效果。

項鍊與圈式耳環，則揉合香奈兒品牌首字母C與菱格紋圖騰兩大標誌性元素。英文字母C除了代表香奈兒（CHANEL），也意指COCO、並象徵悸動（CRUSH）。項鍊吊墜分別以18K BEIGE米色金、黃金與白金演繹菱格紋圖騰，中央點綴一顆璀璨鑽石；圈式耳環則分別推出18K BEIGE米色金、黃金的純金質款式與18K白金鑲鑽款式。

COCO CRUSH圈式耳環，18K白金鑲嵌鑽石，24萬9,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH圈式耳環，18K白金鑲嵌鑽石，24萬9,000元。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，16萬2,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，16萬2,000元。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 戒指小型款，18K白金雪花式鑲嵌鑽石，42萬3,000元
COCO CRUSH 戒指小型款，18K白金雪花式鑲嵌鑽石，42萬3,000元
COCO CRUSH圈式耳環，18K BEIGE米色金，一對16萬9,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH圈式耳環，18K BEIGE米色金，一對16萬9,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，16萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，16萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH圈式耳環，18K黃金，一對16萬4,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH圈式耳環，18K黃金，一對16萬4,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，17萬4,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，17萬4,000元。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒 鑽石

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