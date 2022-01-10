過爐加持！水根肉乾×鹿港天后宮「媽祖禮盒」送好運

迎接虎年到來，深耕彰化超過一甲子的「水根肉乾」，特別與具有400餘年歷史的「鹿港天后宮」聯名，推出「媽祖祈福平安禮盒」，除了有討喜的包裝色彩與媽祖元素外，禮盒也都由專人誠心過爐，讓媽祖賜福加持，限量900盒，售完為止。

「媽祖祈福平安禮盒」設計採用象徵喜氣與財源滾滾的紅金外盒，封面並以金色線條細細描繪媽祖敦厚慈祥的神像。內容物配有3款職人手作肉乾，「蒜一口豬肉乾」添加象徵健康長壽的蒜頭，讓辛香蒜味與豬肉乾的香甜相互輝映；第二款「檸檬圓燒豬肉乾」外形猶如圓滿的錢幣，並使用新鮮檸檬皮調製口味，散發淡淡的清香；「台味醬燒肉乾」則是以百年新和春醬油入饌，具有溫潤滑順的甘甜滋味。禮盒中還附上具有百年歷史的「王德傳茶舖」的安尚烏龍，讓綿延不絕的茶韻如同好運般環繞在身邊。「媽祖祈福平安禮盒」每盒原價1,750元，優惠價1,399元。

除此之外，水根肉乾也推出「三代豬肉乾禮盒」，一次結合三個世代的明星商品，包括有創始人打造的「古早味薄片豬肉乾」，第二代改良而成的「經典厚片豬肉乾」，以及第三代將肉乾結合在地水果而推出的「檸檬圓燒豬肉乾」，各有不同的風味，每盒原價960元，優惠價817元。