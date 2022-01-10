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包款配搭如何不出錯？挑經典色系、真皮質感就對了！
「包包控」總會煩惱換季時該搭配什麼款式才不會出錯，但與其緊跟流行趨勢，挑選經典色系，以及真皮質感的包款，就能在不同季節與場合都適用，絕對是小資女們的穿搭準則！
休閒品牌PLAYBOY在這季呈現Eternal黑白永恆系列，共推出6個大小包款、5個小件皮夾款。呼應品牌Logo，以黑白相間的拼色設計為主軸，比起其他具彩度的顏色更帶能出層次感也更吸睛。這系列結合雙色的五金Logo與寬邊條的手邊設計，包身上沒有過多繁瑣的裝飾，凸顯簡潔俐落的設計語彙。其中的托特包則專為通勤女性而生，空間收納層層分明的便利性，不論手機、長夾、摺疊傘、A4文件都放得下；貝殼包則以簡單的流線輪廓，讓喜歡知性品味的女性愛不釋手。
除了經典的黑白色系，挑選真皮製作也是讓包包延長使用時間的方式，因為它經久耐用，更能藉由時間證明它的獨有質感。Arnold Palmer 和Hello Kitty聯名Touch系列，便講究包款皮革質感，採用耐用光澤佳且手感細軟富彈性的牛皮打造，包款面上壓印Kitty圖樣，呈現活潑青春感。而且這系列每個包款都配有鮮紅色的蝴蝶結拉片，點綴吸睛的萌趣感，滿足懷有夢幻可愛少女心的消費者。
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