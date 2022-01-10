快訊

球王的逆襲：喬科維奇如何「告贏澳洲」打澳網？

軍艦停泊基隆港失火冒煙消防馳援 海軍接力自行撲滅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

包款配搭如何不出錯？挑經典色系、真皮質感就對了！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
休閒品牌PLAYBOY在這季呈現Eternal黑白永恆系列包款。圖／PLAYBOY提供
休閒品牌PLAYBOY在這季呈現Eternal黑白永恆系列包款。圖／PLAYBOY提供

「包包控」總會煩惱換季時該搭配什麼款式才不會出錯，但與其緊跟流行趨勢，挑選經典色系，以及真皮質感的包款，就能在不同季節與場合都適用，絕對是小資女們的穿搭準則！

休閒品牌PLAYBOY在這季呈現Eternal黑白永恆系列，共推出6個大小包款、5個小件皮夾款。呼應品牌Logo，以黑白相間的拼色設計為主軸，比起其他具彩度的顏色更帶能出層次感也更吸睛。這系列結合雙色的五金Logo與寬邊條的手邊設計，包身上沒有過多繁瑣的裝飾，凸顯簡潔俐落的設計語彙。其中的托特包則專為通勤女性而生，空間收納層層分明的便利性，不論手機、長夾、摺疊傘、A4文件都放得下；貝殼包則以簡單的流線輪廓，讓喜歡知性品味的女性愛不釋手。

除了經典的黑白色系，挑選真皮製作也是讓包包延長使用時間的方式，因為它經久耐用，更能藉由時間證明它的獨有質感。Arnold Palmer 和Hello Kitty聯名Touch系列，便講究包款皮革質感，採用耐用光澤佳且手感細軟富彈性的牛皮打造，包款面上壓印Kitty圖樣，呈現活潑青春感。而且這系列每個包款都配有鮮紅色的蝴蝶結拉片，點綴吸睛的萌趣感，滿足懷有夢幻可愛少女心的消費者。

Arnold Palmer Hello Kitty聯名Touch系列萬用包3,080元。圖／ Arnold Palmer提供
Arnold Palmer Hello Kitty聯名Touch系列萬用包3,080元。圖／ Arnold Palmer提供

Arnold Palmer Hello Kitty聯名Touch系列後背包4,680元。 圖／ Arnold Palmer提供
Arnold Palmer Hello Kitty聯名Touch系列後背包4,680元。 圖／ Arnold Palmer提供

PLAYBOY Eternal黑白永恆系列貝殼包2,980元。圖／PLAYBOY提供
PLAYBOY Eternal黑白永恆系列貝殼包2,980元。圖／PLAYBOY提供

Arnold Palmer Hello Kitty聯名Touch系列手提包4,980元。圖／ Arnold Palmer提供
Arnold Palmer Hello Kitty聯名Touch系列手提包4,980元。圖／ Arnold Palmer提供

PLAYBOY Eternal黑白永恆系列斜背包3,080元。圖／PLAYBOY提供
PLAYBOY Eternal黑白永恆系列斜背包3,080元。圖／PLAYBOY提供

品牌

延伸閱讀

deya經典IP聯名萌出新高度 凱蒂貓、奧黛麗赫本風抗菌5in1魔法包

每款限量1萬盒！萊爾富開賣Hello Kitty、Snoopy「QMI智能口罩」會溫感變色

演完「華燈」無法出戲！林心如、楊謹華竟得「酒店職業病」

85℃夢幻饗宴！ Kitty & Melody聯名蛋糕甜蜜上市 聖誕切片蛋糕第2件8折優惠

相關新聞

以「純粹」創造乾淨生活場域 體現從外到內空間的一致性

蒙德里安或是柯比意，大大影響到了設計與建築界，他們的共通點—將複雜的事物簡單化。簡單化往往卻是最困難的，因為需要在一個空間裡表現出它的「純粹」，讓空間因人設事。

謝杰樺：肉身經驗是人類最珍貴的資產

作為一個非典型編舞家，謝杰樺有著建築與舞蹈創作的雙重背景養成，而貫徹這兩項興趣的，則是他對人類肉身與空間的互動關係。

陳武康X孫瑞鴻：共同創作如一起看雲 看久了就會出現順眼的形狀

冬日陽光午後，孫瑞鴻與太太帶著剛出生不到8個月的孩子出現在板橋驫舞劇場的排練場，陳武康與舞蹈家葉名樺的5歲女兒也剛放學，排練場瞬間充滿家常的生活對話。

為歷史建築注入創新與均衡美學 完美融合現代優雅風格

位於紐約布魯克林的室內暨照明設計工作室Workstead與美國出版商Rizzoli合作，出版了第一本室內設計專書，內容蒐錄了過去10年間該工作室深受好評且具指標性的住宅設計項目。

輕弭喧囂沉醉漫藍 傳遞「質樸」及「再生」概念的咖啡廳

比鄰台中火車站，五十多年歷史的老街屋，藉由 易寬設計 張華騫 設計總監 對生活本質及美學的見地，被打造為一處傳遞「質樸」及「再生」概念的咖啡廳，讓賓客享受美食之餘，也能沉浸場域給予的文化氛圍。

正版人間香奈兒JENNIE 完整全新代言形象影片曝光

香奈兒去年底宣布有「人間香奈兒」之稱韓流女團BLACKPINK成員Jennie將演出最新的珠寶系列，並陸續發佈相關形象照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。